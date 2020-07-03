13-летняя дочь Натальи Ионовой дебютировала в качестве певицы и выпустила клип на песню "Петарда"

Вадим Карасев

Старшая дочь 34-летней певицы Глюк'oZы решила пойти по стопам своей матери. Сегодня 13-летняя Лидия, выступающая под псевдонимом Lidus, представила сингл под названием "Петарда" и анимационный клип на него. Как оказалось, девочка и раньше выпускала треки под псевдонимом Lidus, но тогда никто не знал, что их поет именно Лида.

Наталья Ионова поспешила поделиться этим радостным событием в своем инстаграме. Она опубликовала отрывок из первого клипа дочери и призналась, что Лида с детства увлекается музыкой и сама пишет песни.

Сегодня важный день для нашей семьи, мы долго готовились. Никогда не думали, что наша старшая дочь захочет заниматься музыкой! Но она родилась с большим талантом, очень глубокой девочкой. С детства она поет, играет на инструментах, сочиняет музыку и песни. Сегодня состоялась премьера ее песни "Петарда"! У нее есть уже крепкая фан-поддержка! Еще не армия, но они точно смогут за нее постоять!





Наталья Ионова с дочерью Лидией

Наталья также призналась, что ей бы не хотелось, чтобы Лиду постоянно сравнивали и ассоциировали с ней самой, ведь девочка делает самостоятельный и уникальный продукт. Ионова также объяснила, почему они с дочкой приняли решение сделать ее клип анимированным:

Рисованные клипы помогли нам уберечь ее от критики и сравнений, сегодня мы видим, что Лида готова к этому пути. Прошу встретить ее тепло. Это удивительный путь — быть в музыке и создавать ее для людей. Вперед, любимая, ты знаешь, мы всегда рядом.

У девушки уже появился отдельный музыкальный аккаунт в инстаграме, на который подписалось более 14,6 тысячи человек. В последнем посте Лидия рассказала, что именно вдохновило ее на написание песни "Петарда". Старшая дочь Натальи Ионовой рассказала, что год назад она была вынуждена сменить школу и переживала один из самых непростых периодов в своей жизни. Лида призналась, что долго находилась в поисках себя, постоянно ругалась с родителями и даже пошла на кардинальную смену имиджа. По словам девушки, песня "Петарда" как раз была написана на эмоциях и полностью отражает ее моральное состояние тогда.





Лидия ЧистяковаГод назад меня выгнали из школы после 6 лет учебы. Не за то, что я плохо училась или с кем устроила драку, просто за то, что я не соблюдала дресс-код и слишком часто задавала вопросы о том, для чего существуют разные правила. Просто я такой человек, мне надо понять, чтобы принять... А если мне говорят "делай как сказано" без объяснений, то тут я и сама себя боюсь.После этого пришлось пару месяцев походить в школу рядом с домом, пока не попала туда, куда я очень хотела, где нам разрешают творить и быть собой. Год я училась жить по-новому, искала друзей, плакала, смеялась, меняла цвет волос, ругалась с родителями и учителями, не спала ночью, потом спала сутками. Песня "Петарда" про мое состояние в это время. Про то, что творилось и творится в моей голове, и про то, во что я верю и чувствую!

Многие подписчики уже оценили дебютный трек начинающей звезды и признались, что уже добавили ее в свои плейлисты. Интернет-пользователи пожелали девочке творческих успехов и посоветовали всегда оставаться самой собой, несмотря на общепринятое мнение и рамки.

Так много людей словами пытаются искру погасить,Но только я верю, если взрываться, то в полную силу.И следующий челлендж — это взять и поверить в себя,Скажу себе: давай сияй!

— поет Лидия в песне "Петарда".

Примечательно, что мама юной певицы в свое время тоже начинала с образа обезличенного мультперсонажа, — достаточно вспомнить первые клипы Глюк'oZы.





Наталья Ионова с дочерью Лидией







