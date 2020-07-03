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Адвокат семьи погибшего в ДТП Захарова высказался о разногласиях ее членов

Адвокат семьи погибшего в ДТП Захарова высказался о разногласиях ее членовФото: Илья Питалев / РИА Новости

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы нескольких членов семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, высказался о разногласиях, возникших между потерпевшими. Его слова передает Telegram-канал RT в пятницу, 3 июля.

«Мои доверители, а именно вдова Сергея Захарова, их сын Валерий, а также брат покойного, как и изначально заявляли, не хотят никаких досудебных компенсаций. Решение старшего сына Виталия, если таковое действительно есть, позицию вышеперечисленных лиц не меняет», — заявил Добровинский.

2 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что в семье Захарова идет борьба за деньги. По его словам, родственники погибшего рвутся «в бой, чтобы каждого признали потерпевшим».

В конце июня второй сын Захарова Валерий стал четвертым потерпевшим в деле о ДТП. Пашаев отмечал, что новый потерпевший согласен на компенсацию.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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