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Актриса снялась в порно в автобусе без маски и была объявлена в розыск

Актриса снялась в порно в автобусе без маски и была объявлена в розыскКадр: Daily Star

Колумбийская порноактриса Каори Доминик (Kaori Dominick) была объявлена в розыск после съемок порнофильма в автобусе. Как пишет Daily Star, полиция заинтересовалась женщиной из-за того, что в ролике на ней не было медицинской маски.

Видео с участием Доминик было загружено на PornHub, однако позже удалено. В начале ролика на ней надеты перчатки и маска. В автобусе она и мужчина, личность которого пока не установлена, решают воспользоваться вибратором, управляемым с помощью приложения на его телефоне.

Мужчина контролировал устройство, находившееся внутри его партнерши, и снимал происходящее на видео. В одной из сцен Доминик сняла с лица маску, что считается в Колумбии нарушением санитарных норм. После она отдала мужчине свое нижнее белье, что, по замечанию Daily Star, было также негигиенично. За нарушение участникам порновидео будет грозить штраф. Представитель автобусной компании добавил, что участники ролика продемонстрировали «отсутствие уважения к другим пассажирам».

Ранее в июне военнослужащего одной из воинских частей в Тверской области приговорили к двум годам лишения свободы условно за съемки порно. Ролики записывались в гостиницах Твери и Тверской области на мобильный телефон, а затем загружались в сеть.

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По материалам: lenta.ru

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