Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Американский посол объяснил пост о победе США и Британии над нацизмом

Американский посол объяснил пост о победе США и Британии над нацизмом

Американский посол объяснил пост о победе США и Британии над нацизмомДжон Джозеф СалливанФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Американский посол в Москве Джон Салливан объяснил пост в Twitter Белого дома о победе только США и Великобритании над нацизмом. Его слова передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Дипломат рассказал, что был потрясен реакцией на появившуюся публикацию. «Это ни попытка переписать историю, ни ошибка. Сообщение (...) было адресовано нашим британским союзникам», — отметил Салливан.

Посол убежден, что у Вашингтона не было цели упомянуть всех союзников по антигитлеровской коалиции. Он добавил, что в таком случае США нужно приносить извинения не только России, но и, например, Канаде, Французским свободным силам, польским эскадрильям в составе военно-воздушных сил Великобритании. Вместе с тем Салливан отметил, что именно Советский Союз больше всех пострадал в ходе Второй мировой.

На странице Белого дома 9 мая в соцсети появилось поздравительное сообщение, в котором сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами». «Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — указывает пресс-служба Белого дома. Советский Союз в публикации не упоминался.

В тот же день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал это попыткой бюрократов «подправить президента» США Дональда Трампа.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Студенты федеральных педагогических университетов примут участие в проведении ЕГЭ
Студенты федеральных педагогических университетов примут участие в
Студенты ОмГПУ станут общественными наблюдателями на ЕГЭ
Студенты ОмГПУ станут общественными наблюдателями на ЕГЭ
Американский посол объяснил пост о победе США и Британии над нацизмом
Американский посол объяснил пост о победе США и Британии над нацизмом
Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в
В Китае часть золотого запаса оказалась подделкой
В Китае часть золотого запаса оказалась подделкой
В Республике Алтай пройдут профильные лингвистические смены
В Республике Алтай пройдут профильные лингвистические смены
Врио руководителя Рособрнадзора назвал количество выпускников в аудиториях на ЕГЭ
Врио руководителя Рособрнадзора назвал количество выпускников в
Первые экзамены аттестационной кампании во всех субъектах РФ проходят без сбоев – Анзор Музаев
Первые экзамены аттестационной кампании во всех субъектах РФ проходят
Благодаря технологиям видеонаблюдения ЕГЭ-туризм ушел в прошлое – Музаев
Благодаря технологиям видеонаблюдения ЕГЭ-туризм ушел в прошлое –
Сергей Кравцов оценил готовность школ к проведению ЕГЭ
Сергей Кравцов оценил готовность школ к проведению ЕГЭ
Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша
Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2»
Бесспорно и легитимно. Памфилова прокомментировала итоги голосования
Бесспорно и легитимно. Памфилова прокомментировала итоги голосования

Топ на сегодня

"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России
"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через несколько месяцев, – ВОЗ
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона избирателей
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона
Нурсултан Назарбаев выздоровел после перенесенного коронавируса
Нурсултан Назарбаев выздоровел после перенесенного коронавируса

Еще по теме

Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом
Собчак назвала свинством заявление Белого дома о победе США над нацизмом
Захарова оценила твит Белого дома о победе США и Британии над нацизмом
Белый дом не прокомментировал запись о победе США и Великобритании над нацизмом