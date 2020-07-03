Американский посол объяснил пост о победе США и Британии над нацизмом

Вадим Карасев

Джон Джозеф СалливанФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Американский посол в Москве Джон Салливан объяснил пост в Twitter Белого дома о победе только США и Великобритании над нацизмом. Его слова передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Дипломат рассказал, что был потрясен реакцией на появившуюся публикацию. «Это ни попытка переписать историю, ни ошибка. Сообщение (...) было адресовано нашим британским союзникам», — отметил Салливан.

Посол убежден, что у Вашингтона не было цели упомянуть всех союзников по антигитлеровской коалиции. Он добавил, что в таком случае США нужно приносить извинения не только России, но и, например, Канаде, Французским свободным силам, польским эскадрильям в составе военно-воздушных сил Великобритании. Вместе с тем Салливан отметил, что именно Советский Союз больше всех пострадал в ходе Второй мировой.

На странице Белого дома 9 мая в соцсети появилось поздравительное сообщение, в котором сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами». «Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — указывает пресс-служба Белого дома. Советский Союз в публикации не упоминался.

В тот же день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал это попыткой бюрократов «подправить президента» США Дональда Трампа.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.