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Аналитики Bloomberg указали на превосходящие прогнозы масштабы кризиса в Европе

Аналитики Bloomberg указали на превосходящие прогнозы масштабы кризиса в Европе

Масштабы кризиса в Европе превзошли ожидания, из-за чего регион еще нескоро сможет отказаться от затрат на стимулирование экономики и поддержку бизнеса, передает агентство Bloomberg.

В Европе расширяются программы поддержки занятости, которые позволяют сохранить за около 50 млн рабочих мест. Кроме того, жителям стала доступна отсрочка по уплате налогов и выплате кредитов. В случае отказа от антикризисных мер европейские страны могут столкнуться с резким всплеском безработицы, что поставит под угрозу восстановление экономики, считают эксперты.

Аналитик немецкого банка Commerzbank AG указал, что правительствам необходимо соблюдать баланс между сокращением и сохранением государственной поддержки. К тому же необходимо учитывать, оказывает ли конкретное действие на развитие ситуации.

Аналитики также обращают внимание на новые вспышки заражения коронавирусом, из-за которых в некоторых районах Великобритании и Португалии властям пришлось вернуть отмененные ранее ограничения.

Тем не менее Bloomberg отмечает, что отказавшаяся от карантина Швеция извлекла экономическую выгоду, за последние три месяца курс местной кроны к евро вырос с 11,2 кроны за евро в середине марта до 10,4 кроны в начале июля.

Ранее Ruposters писал о результатах масштабного исследования Европейского совета по международным отношениям (ECFR), которые показали - кризис в США, вызванный пандемией коронавируса, резко ухудшил восприятие Америки в глазах жителей Европы.

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По материалам: uposters.ru

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