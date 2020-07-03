Аналитики выяснили, сколько таксистов уехали из России из-за коронавируса

Анастасия Иванова

Коронавирус заставил 5,5% российских таксистов уехать в другой город, а 1,2% – в другую страну, при этом большинство (61,2%) собирается вернуться обратно после снятия ограничительных мер, показало исследование платежного сервиса Qiwi.

В опросе компании приняли участие 735 клиентов Qiwi, которые работали водителями такси в течение последних шести месяцев во всех федеральных округах РФ.

"Что касается места жительства и влияния COVID-19, 90% опрошенных заявили, что вирус не повлиял на место проживания. Только 5,5% уехали в другой город, а 1,2% – в другую страну. Большинство уехавших (61,2%) собираются вернуться обратно после выхода из карантина и ограничительных мер. Еще 22,4% не решили, приедут ли снова", - выяснили в компании.

Согласно данным исследования, большинство опрошенных таксистов (70,2%) продолжили работать в период самоизоляции. Коронавирус стал причиной ухода с работы 21,2% водителей. За это же время 4% опрошенных нашли более выгодный источник дохода, 2,2% сменили деятельность из-за усталости от работы водителем, а 2,4% – по другим причинам.