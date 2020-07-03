Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Анджелина Джоли устроила шопинг с дочерью Вивьен после недавнего визита Брэда Питта в их дом

Анджелина Джоли устроила шопинг с дочерью Вивьен после недавнего визита Брэда Питта в их дом

Анджелина Джоли устроила шопинг с дочерью Вивьен после недавнего визита Брэда Питта в их дом

В том, что 45-летняя Анджелина Джоли отказалась от самоизоляции, можно было убедиться на этой неделе — папарацци сфотографировал ее после длительного перерыва. Актриса была замечена в районе Лос-Фелис, где расположен ее дом, вместе с дочерью Вивьен. А поводом для их вылазки стала необходимость сделать покупки для домашних питомцев — мать и дочь сходили в зоомагазин.

Выйдя из автомобиля обе надели защитные маски и перчатки (сняли их по возвращении к авто). Младшая дочь Джоли и 56-летнего Брэда Питта обожает прогулки с мамой и не упускает возможность побыть рядом с ней.


Анджелина Джоли с дочерью Вивьен


Совсем скоро девочке и ее брату-близнецу Ноксу исполнится 12 лет. Их родители хоть и расстались, но готовятся к этому празднику, вероятно, вместе. На прошлой неделе папарацци сфотографировали Брэда Питта, когда он покидал дом своей бывшей жены. Актер, как известно, живет неподалеку и регулярно видится с детьми, но в своем доме. Увидев его на пороге особняка Джоли, у прессы появились предположения, что отношения бывших супругов после трудного развода улучшились, а разногласия остались в прошлом.

Анджелина Джоли и Брэд Питт
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Муж и жена "воссоединились" спустя 125 лет
Муж и жена "воссоединились" спустя 125 лет
Анджелина Джоли устроила шопинг с дочерью Вивьен после недавнего визита Брэда Питта в их дом
Анджелина Джоли устроила шопинг с дочерью Вивьен после недавнего
Росстат заявил о снижении темпа роста цены на бензин
Росстат заявил о снижении темпа роста цены на бензин
"Беспрецедентная катастрофа": в Ботсване более 350 слонов умерли от загадочной болезни
"Беспрецедентная катастрофа": в Ботсване более 350 слонов умерли от
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через несколько месяцев, – ВОЗ
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik
Один из первых стримеров совершил самоубийство в 31 год
Один из первых стримеров совершил самоубийство в 31 год
Черногория легализовала однополые браки
Черногория легализовала однополые браки
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Сын Сергея Бодрова записал рэп про политику
Сын Сергея Бодрова записал рэп про политику
Албания открыла безвизовый въезд для туристов из России
Албания открыла безвизовый въезд для туристов из России

Топ на сегодня

Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов
В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов
Дети выкинули мусор из окна дома и разбили голову четырехлетней россиянке
Дети выкинули мусор из окна дома и разбили голову четырехлетней
Кремль отреагировал на угрозу санкций из США из-за «сговора» с талибами
Кремль отреагировал на угрозу санкций из США из-за «сговора»
Цукерберг встретится с правозащитниками из-за блокады рекламы на Facebook
Цукерберг встретится с правозащитниками из-за блокады рекламы

Еще по теме

Анджелина Джоли проводила дочь Вивьен на занятия по карате
Под присмотром: дети Анджелины Джоли и Брэда Питта приехали в магазин с личным телохранителем
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сломала ключицу во время катания на сноуборде
Анджелина Джоли с дочерью Вивьен появилась на публике после слухов о новом романе