ANEX Tour нашел способ привлечь больше туристов в Хакасию

Алексей Вольцев

Туроператор ANEX Tour расширяет ассортимент предложений по новому для себя направлению – Хакасии. У компании для туристов две новинки по привлекательным ценам.

ПЕРВЫЙ ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС В ХАКАСИЮ УЖЕ ЗАГРУЖЕН НА 50%

Совсем скоро, 19 июля, в Хакасию полетит первый чартерный рейс подконтрольной ANEX Tour авиакомпании AZUR air. Полетная программа, рассчитанная на период с июля по сентябрь, будет выполняться с частотой раз в неделю на бортах емкостью 235 кресел. По данным ANEX Tour, на данный момент забронировано более 50% мест на первый рейс.

В компании уверены, что первый борт улетит с загрузкой более 90% в том числе за счет расширения ассортимента предложений, которые привлекут к направлению внимание разной категории туристов.

«Мы намерены делать для Хакасии качественный продукт, который будет доступен любому туристу по привлекательной цене. Уже сейчас мы готовы разнообразить наш продуктовый ассортимент, исходя из возможностей региона», - рассказала Яна Муромова, заместитель генерального директора ANEX Tour.

ANEX TOUR ЗАПУСКАЕТ ФОТОТУРЫ И ФИТНЕС-ТУРЫ В ХАКАСИИ

В пресс-службе ANEX Tour пояснили: «В основном туристов интересует экскурсионная программа Хакасии, однако уже есть заявки на наши новые программы – фототуры и фитнес-туры».

Компания предлагает сразу три недельных тематических тура: два фитнес-тура и авторский фототур. Фитнес-туры будут организованы в партнерстве с компанией PROTRIP на базе отеля «Борус». Даты заездов 19.07 и 26.07. В программе тура участников ждут трекинг-маршруты по Шушенскому бору, пробежки вдоль горной реки Енисей, активные и функциональные тренировки, йога, стрейчинг и другое.

Стоимость недельного тура начинается от 55 250 р., включая перелет, проживание, питание (завтраки) и страховка.

Каждого участника фототура ждет увлекательный экскурсионный маршрут по самым живописным местам (природный парк Сундуки, Скала Мраморная, Кровавое озеро, смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС и другое), мастер-классы по фотографированию и обработке фотографий на смартфоне.

Цена за тур начинается от 55 тыс. р. на одного. В тур включен перелет, проживание и питание по программе. Дата фото-тура 19.07.2020.