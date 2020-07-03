Астрология и народная мудрость: заговоры для лунных затмений

Вадим Карасев

Лунное затмение — таинственное время, идеально подходящее для очистки энергетики, исполнения желаний и привлечения в жизнь счастья и удачи. Подробнее о том, какие заговоры нужно проводить в лунное затмение, рассказывают эксперты сайта dailyhoro.ru.

Луна обладает постоянной магической силой, и в некоторые периоды ее сила возрастает. Одним из таких магически мощных периодов является частичное или полное затмение. Момент, когда ночное светило прячется за Солнцем, с давних пор считается знаковым. В это время маги, ведьмы и ворожеи вовсю начинают использовать сильные магические практики, в особенности заговоры и ритуалы.

Сила лунного затмения

Короткий, но очень мощный период лунного затмения примечателен тем, что в этот момент расширяются энергетические поля. Душа каждого человека ненадолго приобретает силу мага и даже некоторые экстрасенсорные способности. Именно поэтому обряды и заговоры, проведенные в день лунного затмения, срабатывают почти мгновенно.

Лунное затмение позволяет использовать силу Луны недолго, но очень эффективно. Это происходит потому, что энергетика Луны усиливается в такие моменты за счет света Солнца. По словам практиков, в этот день лучше всего удаются заговоры на исполнение желаний, привлечение любви и денег.

Лучшие заговоры на лунное затмение

Исполнение желаний и привлечение удачи. Список возглавляет заговор на удачу и исполнение желаний. Сила просьбы в период затмения усиливается трепетом перед таинственным. Кроме того, искренние и добрые желания исполняются высшими силами с большей вероятностью.

Расположите перед собой зеркальце. Посмотрите в него, а после проведите рукой перед зеркалом так, словно отделяете себя от своего зеркального двойника. Пусть в зеркале отражается ваша копия. Представьте, что это она испытывает проблемы, трудности и беды. Мысленно пожелайте ей удачи. Представьте, как она просит у вас исполнить ее желание, а затем, повернувшись к Луне, произнесите: «Сила затмения, магия лунная, надели меня властью вершить желания». Заговор читается семь раз.





Привлечение любви. Заговор на любовь — опасная практика, поэтому проводите ее с осторожностью. Чтобы вернуть чувства и спастись от любовных проблем, произнесите: «Матушка-Луна, сил полна, поделись ими со мной, чтобы все невзгоды любовные пережить да с бедами распрощаться».

Второй заговор поможет привлечь любовь и найти свою судьбу. Для этого встаньте напротив окна, поднимите руки к Луне и произнесите такие слова: «Силой лунной заклинаю, к себе любовь я призываю. Приведи ко мне на порог суженого моего (суженую мою), укажи ему (ей) путь верный и преисполни его (ее) любовью искренней ко мне».

Избавление от долгов и призыв денег. Заговор на деньги лучше всего проводить, предварительно найдя и обрезав нити неудач. Возьмите свечу, красные нитки и ножницы. Подержите ножницы над огнем, произнося: «Проблемы, беды, проклятья, дурные посулы отрезаю огнем да сталью».

После этого отрежьте от катушки красную нить так, чтобы ее хватило повязать на руку, и произнесите такой заговор: «Нить красная, сталью закаленная, Луной освященная, заговариваю тебя на удачу. Сохрани от кредитов и долгов, призови успех и прибыль». Нить нужно завязать на запястье семью узлами и носить не снимая, пока не изменится финансовое положение.