Бабкина рассказала о странном видении при выходе из комы

Вадим Карасев

Надежда БабкинаФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о странном видении при выходе из искусственной комы, в которой она пробыла несколько дней. Воспоминаниями она поделилась на YouTube-шоу юмориста Максима Галкина «Музыкалити».

По словам артистки, она увидела «свет в конце тоннеля». «Голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга», — описала Бабкина, изобразив круговое движение рукой и сопроводив его жужжащим звуком. Затем эта «центрифуга» остановилась, и певица увидела серебристый цвет, после чего пришла в сознание и услышала медиков.

Когда доктора перевозили пациентку в реанимацию, она сказала врачам: «Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо: моя жизнь в ваших руках».

Ранее Бабкина рассказала о двух неделях в реанимации и отказавших из-за коронавируса почках. «Врачи сделали КТ, посмотрели, что поражено 80 процентов легких. Я не могла выйти потом из комы», — вспомнила Бабкина. Певица слышала разговоры врачей и ощущала, будто «все происходило словно из другого пространства».

6 апреля артистка попала в больницу. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили COVID-19, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали, что у звезды была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. 30 апреля певицу выписали.