Бесплатные лекарства станут доступнее для граждан

Лидия Мартынова

Уже в сентябре этого года может появиться Федеральный регистр граждан, имеющих право на получение лекарств и медицинских изделий за счёт бюджетных средств. Парламентарии считают, что он позволит подсчитать точное количество льготников, нуждающихся в лекарствах и финансирование на эти цели.

Ожидается, что 7 июля Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект правительства, вносящий поправки в отдельные законы по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Их предоставляют гражданам в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Документ был принят во втором чтении 23 июня. Им предлагается создать Федеральный регистр граждан, имеющих право на получение лекарств и медицинских изделий за счёт бюджетных средств. Перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) должен будет пересматриваться не реже раза в год. При этом сохраняется право региональных властей определять лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, которыми будут обеспечиваться граждане за счёт средств субъектов РФ.

Законопроект должен навести порядок в сфере бесплатного лекарственного обеспечения, ранее заявлял журналистам председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Создаваемый федеральный регистр, по его мнению, позволит получать актуальную информацию про обеспеченность лекарствами каждого льготника, осуществлять качественное планирование и отслеживать остатки лекарственных средств. Вести Федеральный регистр будет Минздрав, а региональные сегменты перечня будут заполнять и контролировать органы государственной власти субъектов Федерации. Таким образом, вместе с запущенной с 1 июля системой маркировки лекарств можно будет контролировать адресность движения лекарственных средств, закупаемых за счёт бюджета и расходы на их приобретение, полагают в Госдуме.

Напомним, что в Послании Федеральному собранию 15 января 2020 года Президент Владимир Путин заявлял, что в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе.