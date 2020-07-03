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Бесспорно и легитимно. Памфилова прокомментировала итоги голосования

Бесспорно и легитимно. Памфилова прокомментировала итоги голосования
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о бесспорности легитимности голосования по поправкам в Конституцию РФ, как и о его достоверности, сообщает РИА Новости. "Можно констатировать, что данные голосования достоверны и легитимность итогов голосования бесспорна", – сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Голосование по поправкам в основной закон страны прошло в России с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.


сообщило, что в Кремле рассказали, когда президент РФ Владимир Путин подпишет указ о внесении поправок в Конституцию.
# Политика
По материалам: ria.ru

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