Бесспорно и легитимно. Памфилова прокомментировала итоги голосования

Алексей Вольцев

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о бесспорности легитимности голосования по поправкам в Конституцию РФ, как и о его достоверности, сообщает РИА Новости. "Можно констатировать, что данные голосования достоверны и легитимность итогов голосования бесспорна", – сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Голосование по поправкам в основной закон страны прошло в России с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.

сообщило, что в Кремле рассказали, когда президент РФ Владимир Путин подпишет указ о внесении поправок в Конституцию.