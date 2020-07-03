Биллингсли: проекты “Буревестник” и “Посейдон” ужасны

Вадим Карасев

Специальный представитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли призвал закрыть российские проекты “Буревестник” и “Посейдон”, назвав их “ужасными”.

Надеюсь, это не тот случай. Мы не раз предупреждали, что Skyfall ("Буревестник" - ред. ) и "Посейдон" это ужасные проекты. Неважно, ответственна (ли Россия) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ-3. Следующее соглашение должно (покрыть их), - заявил Биллингсли на своей странице в Twitter.

Hope it’s not the case. We repeatedly warned Skyfall & Poseidon are terrible concepts. Whether or not responsible for latest incident, highlights why Russia should shelve these projects. Big waste of money. Not covered by #NewSTART. Next agreement must. https://t.co/3DmxvMdd5Q — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) July 3, 2020

Такое заявление политика вызвала статья в Forbes о том, что причиной повышенного радиационного фона над территорией Северной Европы, выявленного экспертами Швеции, Финляндии и Норвегии по ядерной и радиационной безопасности, могли стать испытания одной из указанных российских ракет.

Также было указано, что выявленные изотопы, могли поступить со стороны России, а причиной могла стать утечка из топливного элемента реактора одной из АЭС вследствие разгерметизации.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что каких-либо сообщений о возможных аварийных ситуациях не было, а сама система отслеживания радиационной безопасности в России совершенна, сообщают РИА Новости.

В МАГАТЭ сообщили, что представители более 40 государств, в том числе Россия, заявили, что на их территориях не было зафиксировано событий, после которых могло увеличиться количество радиоизотопов в воздухе.

Проекты “Буревестник” и “Посейдон” были представлены президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года и стали камнем преткновения в вопросе продления действующего договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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