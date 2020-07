Биллингсли: проекты “Буревестник” и “Посейдон” ужасны

Вадим Карасев

Специальный представитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли призвал закрыть российские проекты “Буревестник” и “Посейдон”, назвав их “ужасными”.

Hope it’s not the case. We repeatedly warned Skyfall & Poseidon are terrible concepts. Whether or not responsible for latest incident, highlights why Russia should shelve these projects. Big waste of money. Not covered by #NewSTART. Next agreement must. https://t.co/3DmxvMdd5Q