Благодаря технологиям видеонаблюдения ЕГЭ-туризм ушел в прошлое – Музаев

Лидия Мартынова

Благодаря технологиям видеонаблюдения ЕГЭ-туризм ушел в прошлое, сообщил врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Он напомнил, что в прошлом году с ЕГЭ было удалено около 1 тысячи ребят.

«Благодаря этим технологиям ЕГЭ-туризм ушел в прошлое. Если мы от этих технологий откажемся, то у нас снова появится vip-пункты проведения экзаменов, неоправданные высокобалльники, а этого мы допустить не можем», – подчеркнул Музаев.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.