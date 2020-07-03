Более 180 студентов НГПУ станут наблюдателями на ЕГЭ

Алексей Вольцев

182 студента Новосибирского государственного педагогического университета станут наблюдателями на Едином государственном экзамене, сообщает пресс-служба вуза.

В целом ЕГЭ в Новосибирской области планируют сдавать 13 800 одиннадцатиклассников.

НГПУ с 2015 года активно участвует в федеральном проекте «Корпус общественных наблюдателей», инициированном Рособрнадзором и Российским союзом молодежи.

«В этом году наши ребята работают в экзаменационной кампании в режиме выхода в пункты проведения экзаменов, в режиме онлайн-наблюдения на базе дистанционных центров, которые развернуты в НГПУ и в Институте мониторинга развития образования. Кроме того, участвуют в процессе реализации верификации экзаменационных работ», – сообщил региональный координатор Корпуса общественных наблюдателей в Новосибирской области Богдан Никифоров.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.