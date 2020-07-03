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Более тысячи артистов просят власти Великобритании спасти живую музыку

Более тысячи артистов просят власти Великобритании спасти живую музыку
Radiohead, The Cure, Ник Кейв, Пол Маккартни, Пи Джей Харви, The Rolling Stones, The Coldplay и другие артисты обратились к правительству Великобритании с просьбой немедленно что-то предпринять для спасения живой музыки в стране от "катастрофического ущерба", сообщает NME.

Всего более 1400 музыкантов, включая Риту Ору и Лиама Галлахера написали открытое письмо министру цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливеру Доудену, чтобы "подчеркнуть огромное значение живых концертов, показать, что правительство не может его игнорировать и потребовать финансовой поддержки, которая необходима индустрии, чтобы выжить".

"Если власти ничего не сделают и не поддержат это искусство в Великобритании, мы навсегда потеряем важные аспекты нашей культуры", — заявила организатор фестиваля Glastonbury Эмили Ивис.


В письме идет речь не только о самих музыкантах, но и о людях, которые занимаются подготовкой концертов. Многие из них остались без работы по меньшей мере до 2021 года. Более 92% британских фестивалей рискуют не пережить пандемию.


Исполнители также подчеркнули большое влияние живой музыки не только на культуру, но и на экономику. Так, в 2019 году она принесла стране 5,6 миллиарда долларов и около 210 тысяч рабочих мест.

После публикации письма музыканты решили выкладывать в социальных сетях видео со своих последних выступлений с хэштегом #LetTheMusicPlay и просят фанатов делать то же самое, чтобы привлечь всеобщее внимание к проблеме.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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