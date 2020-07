Более тысячи артистов просят власти Великобритании спасти живую музыку

Лидия Мартынова

Radiohead, The Cure, Ник Кейв, Пол Маккартни, Пи Джей Харви, The Rolling Stones, The Coldplay и другие артисты обратились к правительству Великобритании с просьбой немедленно что-то предпринять для спасения живой музыки в стране от "катастрофического ущерба", сообщает NME.

Всего более 1400 музыкантов, включая Риту Ору и Лиама Галлахера написали открытое письмо министру цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливеру Доудену, чтобы "подчеркнуть огромное значение живых концертов, показать, что правительство не может его игнорировать и потребовать финансовой поддержки, которая необходима индустрии, чтобы выжить".

"Если власти ничего не сделают и не поддержат это искусство в Великобритании, мы навсегда потеряем важные аспекты нашей культуры", — заявила организатор фестиваля Glastonbury Эмили Ивис.

В письме идет речь не только о самих музыкантах, но и о людях, которые занимаются подготовкой концертов. Многие из них остались без работы по меньшей мере до 2021 года. Более 92% британских фестивалей рискуют не пережить пандемию.

Исполнители также подчеркнули большое влияние живой музыки не только на культуру, но и на экономику. Так, в 2019 году она принесла стране 5,6 миллиарда долларов и около 210 тысяч рабочих мест.

После публикации письма музыканты решили выкладывать в социальных сетях видео со своих последних выступлений с хэштегом #LetTheMusicPlay и просят фанатов делать то же самое, чтобы привлечь всеобщее внимание к проблеме.