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Больницы первой волны заполнены больными с коронавирусом на 16% - Ляшко

Больницы первой волны заполнены больными с коронавирусом на 16% - Ляшко
В Украине больницы первой волны, рассчитанные на 23 353 коек, заполнены больными с коронавирусом на 16 процентов. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас в больницах первой волны готовы к размещению больных с коронавирусом 23 353 коек. Из них заняты 3 900, что составляет 16 процентов. Всего коек в интенсивной терапии 1919, заняты 419 коек. И 2400 аппаратов ИВЛ, которые находятся в больницах первой волны, сегодня больными с коронавирусом заняты 94 аппарата, и это составляет 3,7 процента", - сказал Ляшко.
Он отметил, что учитывая осложнение эпидситуации сейчас готовятся больницы второй волны, которые постепенно включаются для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом. По его словам, уже подготовлены 10 449 коек. Из них 946 коек в интенсивной терапии.

Ляшко добавил, что в больницах второй волны уже находится 542 пациента, из них 64 на реанимационных койках. Это в первую очередь касается Закарпатской и Волынской области, где наиболее задействованы больницы второй волны.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 2 июля лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19, из них за сутки - 889.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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