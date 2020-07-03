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Большой фестиваль мультфильмов открывается онлайн

Большой фестиваль мультфильмов открывается онлайн
Ежегодный Большой фестиваль мультфильмов начинает в пятницу работу в виртуальном формате, зрители смогут увидеть сборники российских мультфильмов и зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий, сообщила пресс-служба мероприятия.

"Лучшая современная анимация со всего мира для взрослых и детей, видеоконференции с известными режиссерами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техникам анимации на "Фабрике мультфильмов" для детей, подростков и взрослых будут доступны всем желающим, из любого города России и абсолютно бесплатно после регистрации на фестивальном сайте", - говорится в сообщении.

Центральными блоками программы фестиваля традиционно станут "Премьеры", куда вошли сборники российских мультфильмов, снятых за последний год, и "Победители" - ретроспектива зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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