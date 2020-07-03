Боровой считает, что у Путина «не хватает денег», чтобы напасть на Украину

Вадим Карасев

Российский предприниматель и политик Константин Боровой считает, что у России не хватает средств, чтобы напасть на Украину. Поэтому в ближайшее время «агрессии против минских соглашений и Киева» не стоит опасаться.

В конце июня версию о том, что Россия осенью захватит Херсон, выдвинул бывший командующий ВС США в Европе, генерал Бен Ходжес. И через несколько дней, 30 июня, украинский МИД подхватил эту версию. По их мнению, Россия воспользуется нестабильностью в Украине и захватит Херсон, чтобы обеспечить Крым водой.

Однако, Боровой считает, что это вряд ли произойдет. Он сказал, что у России сейчас «не хватает средств даже на усиление власти Путина». А на то, чтобы заниматься еще «новыми проектами, например, Крымом, Приднестровьем или Абхазией, денег нет совсем», пишет информагентство Новороссия.

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