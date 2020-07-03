Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Боровой считает, что у Путина «не хватает денег», чтобы напасть на Украину

Боровой считает, что у Путина «не хватает денег», чтобы напасть на Украину

Боровой считает, что у Путина «не хватает денег», чтобы напасть на Украину

Российский предприниматель и политик Константин Боровой считает, что у России не хватает средств, чтобы напасть на Украину. Поэтому в ближайшее время «агрессии против минских соглашений и Киева» не стоит опасаться.

В конце июня версию о том, что Россия осенью захватит Херсон, выдвинул бывший командующий ВС США в Европе, генерал Бен Ходжес. И через несколько дней, 30 июня, украинский МИД подхватил эту версию. По их мнению, Россия воспользуется нестабильностью в Украине и захватит Херсон, чтобы обеспечить Крым водой.

Однако, Боровой считает, что это вряд ли произойдет. Он сказал, что у России сейчас «не хватает средств даже на усиление власти Путина». А на то, чтобы заниматься еще «новыми проектами, например, Крымом, Приднестровьем или Абхазией, денег нет совсем», пишет информагентство Новороссия.

Читайте также: В минобороны Украины назвали сумму финансовых вливаний от НАТОЭкс-депутат Рады: Киев боится даже представить реальное возвращение Донбасса
# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В квартире россиянки обнаружили труп младенца с этиловым спиртом в организме
В квартире россиянки обнаружили труп младенца с этиловым спиртом в
В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка
В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка
Путин пообещал проработать вопрос помощи вкладчикам, потерявшим средства
Путин пообещал проработать вопрос помощи вкладчикам, потерявшим
Россия призвала ОБСЕ изучить проявления неонацизма в Чехии
Россия призвала ОБСЕ изучить проявления неонацизма в Чехии
Не оставляет надежды. в Японии опять призвали к диалогу по Курилам
Не оставляет надежды. в Японии опять призвали к диалогу по Курилам
Европа разрешила продажу раскупленного США препарата от коронавируса
Европа разрешила продажу раскупленного США препарата от коронавируса
Глава ФЗНЦ подтвердил, что остросюжетный боевик «Шугалей» получил продолжение
Глава ФЗНЦ подтвердил, что остросюжетный боевик «Шугалей» получил
Губерниев посоветовал жалующемуся на безденежье Иосифу Пригожину просить помощи у властей Британии
Губерниев посоветовал жалующемуся на безденежье Иосифу Пригожину
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
ДНР: На окраине Горловки под обстрелом ВСУ погибла мирная жительница
ДНР: На окраине Горловки под обстрелом ВСУ погибла мирная жительница
Россияне отказались тратить деньги
Россияне отказались тратить деньги
Модный дайджест: от кампаний с Хадид и Дженнер до новой виртуальной примерочной
Модный дайджест: от кампаний с Хадид и Дженнер до новой виртуальной

Топ на сегодня

Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через несколько месяцев, – ВОЗ
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на премьере аудиоспектакля в Москве
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на
«Гепарды родины» взяли ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране
«Гепарды родины» взяли ответственность за пожар на ядерном объекте
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik

Еще по теме

Константин Боровой не взял трубку
Кубань хочет войти в состав Украины, — Боровой
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Гончаренко: Дипотношения с РФ нужны, чтобы вернуть Крым и Донбасс дипломатически