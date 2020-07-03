Будет долечиваться дома: Елену Зеленскую выписали из больницы

Влада Некрасова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Офис президента Украины сообщил о выздоровлении первой леди Украины Елены Зеленской от коронавирусного заболевания. Соответствующая информация появилась в соцсети в 17:50 3 июля. Напомним, ее госпитализировали 16 июня.

«Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей», — сообщили в Офисе главы государства.

Вместе с тем констатировано, что двусторонняя пневмония, спровоцированная COVID-19, все еще преодолена не полностью, и Зеленская будет долечиваться дома.

Отметим, что 30 июня в Офисе президента заявили, что первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

Сам Зеленский на тот момент уже завершил режим частичной самоизоляции — COVID-19 ни у него, ни у детей ПЦР-тесты не выявили.