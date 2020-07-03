ЦИК опубликовал постановление о результатах голосования по поправкам

Лидия Мартынова

Опубликовано постановление ЦИК "О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", соответствующий документ появился на сайте Центральной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ на заседании в пятницу утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию России, за которые проголосовали 77,92% россиян, подписан итоговый протокол.

Как рассказал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, поправки вступят в силу после того, как ЦИК подведет официальные итоги голосования.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).