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ЦИК России в пятницу подведет официальные итоги голосования по поправкам

ЦИК России в пятницу подведет официальные итоги голосования по поправкам
ЦИК России на заседании в пятницу подведет официальные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, за принятие которых высказалось 77,92% россиян, против - 21,27%.

Заседание ЦИК по утверждению официальных итогов голосования назначено на 11.00 мск. Согласно проекту повестки дня, опубликованной на сайте Центризбиркома, единственным вопросом значится пункт "О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".

# Политика
По материалам: ria.ru

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