Cуда для «Северного потока — 2» взяли прямой курс на Калининград

Алексей Вольцев

Суда снабжения «Газпром флота», которые полтора месяца идут из Владивостока на достройку «Северного потока — 2», взяли прямой курс на Калининград. На следующей неделе флот «Газпрома» для завершения проекта будет, по сути, полностью укомплектован.

По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» прошли мимо французского порта Брест, который указывали своей конечной точкой, и вышли в пролив Ла-Манш. Теперь суда указывают по автоматической идентификационной системе (АИС) конечной точкой Калининград. Туда они должны прибыть через четыре дня — 7 июля.

Иллюстрация: marinetraffic.com.Иллюстрация: marinetraffic.com.

Сейчас суда идут на скорости 16 узлов, до Калининграда им осталось пройти 1,2 тыс. миль. Как сообщало ИА Newstes , параллельно «Остапу Шеремету» и «Ивану Сидоренко» в Балтийское море идет корвет Черноморского флота «Василий Быков». Он следует на день ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля. Корабль сопровождает суда «Газпром флота» от Средиземного моря. От Индийского океана до Суэцкого канала это делали фрегат «Адмирал Григорович» и буксир «Профессор Николай Муру». Ранее российский флот обеспечивал безопасное прохождение четырех море и двух океанов для трубоукладчика «Академик Черский». Судно следовало из Находки и прибыло в Балтийское море в начале мая.

Российские трубоукладчики «Фортуна» и «Академик Черский» находятся в немецком порту Мукран — в десятках километров от недостроенного участка. Однако при всем желании возобновить работы «Газпром» не сможет этого сделать без судов снабжения, которые будут обеспечивать трубоукладчики трубами, материалами и при необходимости помогать «Фортуне» в якорном позиционировании, если Датское энергетическое агентство разрешит трубоукладочной барже участвовать в завершении проекта.

Ранее «Газпром флот» проводил закупки с поставкой оборудования для судов снабжения в Калининград. Там, очевидно, суда примут его на борт или вообще будут дожидаться возобновления проекта там, чтобы лишний раз не задирать США, где готовятся расширить санкции против «Северного потока — 2». До немецкого порта Мукран, который служит логистическим центром проекта, «Остапу Шеремету» и «Ивану Сидоренко будет всего один день пути.

Ранее ИА Newstes сообщало, что основные работы по завершению «Северного потока — 2» могут начаться осенью. Во-первых, запланированное дооснащение «Академика Черского» займет несколько месяцев. Во-вторых, оператор проекта Nord Stream 2 AG должен еще представить обновленный план работ и согласовать его с Датским энергетическим агентством (DEA). И кроме того, в разрешении DEA говорится, что в июле — августе в районе острова Борнхольм идет нерест трески и в течение двух месяцев все работы там запрещены. Сейчас же Датское энергетическое агентство рассматривает заявку оператора «Северного потока — 2» на использование трубоукладчика с якорным позиционированием, которым является «Фортуна». До середины июля в Копенгагене пообещали дать ответ.

Для завершения газопровода осталось уложить около 160 км в Балтийском море. Перенос начала работ на осень отложит запуск газопровода, но вполне укладывается в сроки сдачи, названные президентом России Владимиром Путиным: в конце 2020 года — первом квартале 2021 года.