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Дерзкий отпуск: выбираем платье для отдыха

Дерзкий отпуск: выбираем платье для отдыха
Отпускной чемодан в предвкушении обновок? Пора покупать новые летние платья и сарафаны для настоящего, а не карантинного отпуска. Впереди море, горы, города, неизведанные тропы, захватывающие приключения и океан эмоций. Все это великолепие нужно зафиксировать и разделить радость со своими друзьями и подписчиками. Уходим в онлайн-шоппинг на Dressa: mid season sale до -30% долго не продлится.

Хитрый крой
Даже самое скромное платье а-ля Твигги выглядит соблазнительно на подтянутой длинноногой фигурке. Но хочется чего-то поинтереснее – «ласточкин хвост», «американскую пройму», закругленные разрезы по бокам, волны рюшей и воланов. Прелесть такого наряда в его самодостаточности: вы будете прелестны даже босиком. Для прогулок дополните сарафан легкими балетками и этно-серьгами - больше ничего не нужно.

В моде имитация запаха, романтичные оборки и складки, оригинальная форма выреза горловины, глубокие декольте и соблазнительно открытая середина спины. Многие модельеры сделали акцент на рукавах: фонарики, крылья, защипы, разрезы. Платья украшают карманы, контрастные вставки, присборенная резинка на талии, сложные вытачки.

Полоска и горох
Классический выбор для летних тканей. Всегда в тренде, всегда свежо и актуально. В этом году преобладает сочетание белой полосы с нежными пастельными сочетаниями голубого, светло-желтого, бледно-розового, пудрового, песочного. Дополните летний наряд элегантными босоножками с ремешками и соломенной шляпкой – look в стиле Французской Ривьеры будет завершенным.

Платья в горошек играют на контрасте черно-белых сочетаний и белого гороха на красном, синем, кофейном и зеленом фоне. Эта расцветка идет всем без исключения, стройнит и моментально делает моложе на 10-15 лет.

Цветы и тропики
В таком наряде легко слиться с буйством субтропических красок. Или стать главным украшением фотосессии на фоне однотонных городских стен. Ткани для летних нарядов радуют со вкусом подобранными сочетаниями оттенков, интересными букетами и соцветиями, обманчивой простотой кроя. Такие платьица отлично смотрятся с легкими кроссовками или босоножками на средней танкетке.

На летнем ветерке вискоза, штапель и шифон создают красивые волны – цветы, бутоны, травы и листья оживают и переливаются всеми полутонами. Dressa собрала прекрасную коллекцию цветочно-тропического принта на светлом и темном фоне. Готовы к отпускным приключениям?
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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