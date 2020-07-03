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Девушка скрыла от матери свои заработки и нашла поддержку в сети

Девушка скрыла от матери свои заработки и нашла поддержку в сетиФото: Sean Gallup / Getty Images

Девушка скрыла от не умеющей обращаться с деньгами матери размеры своего заработка из-за страха остаться без сбережений. Своей историей она поделилась на Reddit и нашла поддержку в комментариях: многие пользователи посчитали, что в ее ситуации врать — это единственный выход, а некоторые посоветовали учиться говорить нет.

Автор поста рассказала, что ее мать никогда не умела планировать траты. Когда девушка училась в школе, мать требовала от нее найти третью работу и помогать с оплатой счетов. Свои деньги она при этом тратила на подарки друзьям.

Когда девушка переехала, она продолжила финансово помогать матери, но уже в меньшем объеме. Во время пандемии коронавируса автор поста потеряла работу, однако ее пособие оказалось даже больше, чем зарплата. При этом она призналась, что не тратит деньги впустую, а копит. «Во-первых, я хочу лучший дом. Во-вторых, я хочу иметь возможность оплатить любой медицинский счет в непредвиденной ситуации», — отметила пользовательница Reddit.

Во время одного разговора мать автора попыталась узнать, сколько денег она получает в статусе безработной. Девушка не захотела раскрывать правду об увеличившемся заработке и сказала, что не знает. «Она поняла, что я вру, и ей было очень-очень обидно. Но я очень боюсь, что потеряю все деньги, если она узнает правду», — призналась автор поста и попросила других пользователей оценить ее поступок.

В комментариях на Reddit решение девушки было поддержано. Многие написали, что ее приоритетом должна быть безопасность собственного будущего, и отметили, что в ее ситуации лучше врать, чем говорить правду. «Вообще никому не должно быть дела до того, сколько ты заработал или накопил (кроме супруга, если ты в браке)», — добавил Traditional-Sentence. Многие посоветовали девушке научиться говорить нет и обратили ее внимание на то, что мать не сможет физически забрать ее деньги — она будет использовать психологическое давление, которому нужно противостоять.

Ранее в июне другая пользовательница Reddit рассказала, как случайно раскрыла тайну пропадающих носков. Однако открытие скорее испугало, чем обрадовало девушку: оказалось, что ее мать в течение четырех лет складывала все ее носки в специальном комоде.

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По материалам: lenta.ru

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