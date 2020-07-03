Дмитрий Глушко отметил вклад российских учителей, преподающих за рубежом

Анастасия Иванова

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко провел встречу по видео-конференц-связи с российскими учителями-предметниками, преподающими в школах Таджикистана и Киргизии, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Он обсудил с педагогами реализацию проекта, выслушал их предложения по его улучшению и пожелания на будущее.

Во встрече также принимала участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она отметила, что гуманитарный проект по обеспечению преподавательской деятельности российских учителей за рубежом, инициированный Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, традиционно получает высокую оценку со стороны руководства республик.

«Хочу поблагодарить каждого педагога за неравнодушное участие в просветительской деятельности. Руководство Таджикистана и Киргизии дало очень высокую оценку профессионализму наших учителей. Проект способствует повышению уровня владения русским языком среди местных школьников, о чем говорят успехи ребят в олимпиадах по русскому языку. Конечно, были и трудности, но Министерство просвещения провело огромную работу», – подчеркнула Лилия Гумерова.

В 2019/20 учебном году в рамках проекта Минпросвещения России в школах Таджикистана и Киргизии преподавали 65 российских педагогов. Это учителя русского языка и литературы, математики, физики, химии, биологии, географии и начальных классов.

«За три года реализации проекта он показал свою исключительность и чрезвычайную важность. Его успех был бы невозможен без вас. От себя лично и от имени Минпросвещения России благодарю вас за стойкость, терпение и ваш труд, – обратился к учителям Дмитрий Глушко. – Вы – педагоги, которые следуют своему призванию, вы выступаете послами от Российской Федерации, несете в себе русскую культуру, традиции народов России. Все это крайне важно и ценно».

Отметив значимость проекта, первый замминистра заверил учителей, что проект будет продолжен, как только это позволит эпидемиологическая ситуация. «Для нас важно в первую очередь здоровье и безопасность наших граждан. Поэтому мы будем смотреть, как развивается ситуация в России и за рубежом. Проект будет развиваться, улучшаться с вашей помощью», – сказал Дмитрий Глушко.

Он также попросил учителей высказать свое мнение о реализации проекта, чтобы выявить проблемные вопросы и совместно с педагогами выработать их эффективное решение.

Учителя рассказали о своей работе, обсудили такие темы, как обеспечение местных школ учебниками и учебной литературой по русскому языку, методическая поддержка, нагрузка, условия проживания и бытовые вопросы.

Многие педагоги отметили, что столкнулись с проблемой использования цифровых ресурсов из-за плохого интернет-соединения или его отсутствия в школах республик.

Дмитрий Глушко подчеркнул, что Минпросвещения России во взаимодействии с ведущими компаниями активно работало над развитием качественных бесплатных дистанционных образовательных ресурсов, доступ к которым был возможен и в условиях низкоскоростного подключения к интернету. В качестве примеров он привел портал «Российская электронная школа», посещаемость которого во время дистанционного обучения достигла 63 миллионов из 70 стран мира, а также запуск в России образовательного телевещания.

В свою очередь, учителя поблагодарили Министерство просвещения за особое внимание, оказанное им во время сложной эпидемиологической ситуации, и оперативное возвращение на родину.

«Хотело бы поблагодарить Министерство просвещения за то, что мы оказались дома как можно раньше. Ситуация в Таджикистане была непростая, а вы позаботились о нашем здоровье – мы и наши семьи почувствовали колоссальную поддержку, нашу значимость при возвращении на родную землю», – отметила учитель русского языка Ольга Криницына из Костромской области.

«Я очень благодарен вам всем за наш живой разговор. Вы выполняете важную государственную задачу, особую миссию, спасибо вам большое. Мы систематизируем и учтем все ваши предложения, чтобы повысить качество нашей дальнейшей работы», – завершил встречу Дмитрий Глушко.

Гуманитарный проект, в рамках которого российские педагогии преподают за рубежом, реализуется в Таджикистане с 2017 года, в Киргизии с 2019 года.

Помимо работы в классе, учителя занимаются с детьми творческой деятельностью, знакомят их с русской культурой, историей и традициями, организовывают литературные вечера, конкурсы, просмотры российских фильмов. Также педагоги имеют возможность профессионально развиваться: они регулярно участвуют в круглых столах и семинарах.

В связи с эффективностью и особой популярностью гуманитарного проекта среди местных жителей планируется продолжить его реализацию в следующем учебном году, а также расширять его географию. Министерство просвещения уже ведет переговоры с иностранными коллегами из Узбекистана, Монголии, Сербии, Франции, Бельгии и Словакии.