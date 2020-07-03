ДНР: На окраине Горловки под обстрелом ВСУ погибла мирная жительница
3 июля на Донбассе погибла мирная жительница в результате утреннего обстрела окраин Горловки со стороны ВСУ.
Как сообщили сегодня в Управлении народной милиции ДНР, речь идет о пожилой женщине, проживавшей на северной окраине города — в поселке Зайцево.
Отметим, что о гибели женщины первыми сообщили украинские СМИ. Так, издание «Остров», сообщило со ссылкой на пресс-центр ООС, что мирная жительница в Зайцево погибла в результате обстрела со стороны «российских оккупантов».
Согласно версии украинской стороны, на рассвете, 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации «в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево».
При этом сами украинские пропагандисты проявили неприкрытый цинизм. Ведь по их версии выходит, что злобные «сепаратисты» сами обстреливают Горловку и ее поселки, которые находятся на территории ДНР. И делают они это вопреки всякой логике, в силу одного только одержимого стремления «убивать, грабить и разрушать».
Ранее ИА Newstes сообщало, что обстрел Горловки, Ясиноватой и окрестных поселков украинские военные начали в 5 часов утра 3 июля. Он длился почти полтора часа, за это время было выпущено почти 90 мин и гранатометных зарядов. В результате этого обстрела в районе поселка шахты Гагарина на окраине Горловки был поврежден водовод.