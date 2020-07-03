ДНР: На окраине Горловки под обстрелом ВСУ погибла мирная жительница

Влада Некрасова

3 июля на Донбассе погибла мирная жительница в результате утреннего обстрела окраин Горловки со стороны ВСУ.

Как сообщили сегодня в Управлении народной милиции ДНР, речь идет о пожилой женщине, проживавшей на северной окраине города — в поселке Зайцево.

«В Зайцево одна из мин, выпущенная с огневых позиций 137-го батальона 35 обрМП, попала в жилой двор, где в этот момент находилась мирная жительница 1940 года рождения. В результате полученных ранений женщина погибла», — приводит текст сообщения агентство ДАН.

Отметим, что о гибели женщины первыми сообщили украинские СМИ. Так, издание «Остров», сообщило со ссылкой на пресс-центр ООС, что мирная жительница в Зайцево погибла в результате обстрела со стороны «российских оккупантов».

Согласно версии украинской стороны, на рассвете, 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации «в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево».

«Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года. Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит», — говорится в сообщении.

При этом сами украинские пропагандисты проявили неприкрытый цинизм. Ведь по их версии выходит, что злобные «сепаратисты» сами обстреливают Горловку и ее поселки, которые находятся на территории ДНР. И делают они это вопреки всякой логике, в силу одного только одержимого стремления «убивать, грабить и разрушать».

Ранее ИА Newstes сообщало, что обстрел Горловки, Ясиноватой и окрестных поселков украинские военные начали в 5 часов утра 3 июля. Он длился почти полтора часа, за это время было выпущено почти 90 мин и гранатометных зарядов. В результате этого обстрела в районе поселка шахты Гагарина на окраине Горловки был поврежден водовод.