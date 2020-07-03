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Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями: "Моя жизнь очень сильно изменилась"

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями: "Моя жизнь очень сильно изменилась"

Осенью прошлого года вся страна была шокирована новостью о страшном диагнозе 49-летней Анастасии Заворотнюк. В прессу просочилась информация о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" злокачественная опухоль головного мозга.

Родные Заворотнюк подтверждают, что актриса больна, но не называют ее диагноз. При этом еще в конце апреля в руки журналистов "Комсомольской правды" попал документ, в котором говорится, что актриса находилась на стационарном лечении в онкологическом отделении ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации с диагнозом "глиобластома".


Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и детьми

Время от времени старшая дочь актрисы, 24-летняя Анна, благодарит своих подписчиков в инстаграме за пожелания здоровья ее маме и делится с ними своими эмоциями относительно происходящего. Вот и на днях девушка опубликовала очередной в пост, в котором рассказала, как сильно ее жизнь изменилась за последние полтора года:

Хочу вам сказать, что всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком, на которого не влияют стрессы и обстоятельства вокруг. Мне казалось, что я могу преодолеть абсолютно все. Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась, и произошло очень много событий. И я поняла, насколько я могу быть слабой, ранимой и порой не способной управлять своими эмоциями.


Анна Заворотнюк

При этом Анна выразила надежду, что ей и ее близким будет под силу выдержать все испытания, уготованные судьбой:

Страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого из нас, и это нормально, что мы чего-то боимся. Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы все равно должны преодолеть. Ведь не зря говорят: "Дорогу осилит идущий".

В комментариях интернет-пользователи поддержали Анну Заворотнюк, пожелали ей быть сильной и выразили надежду, что рано или поздно все обязательно наладится. Подписчики также пожелали Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления и возвращения на экраны.


Анна Заворотнюк
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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