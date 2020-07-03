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Додон сделает "все возможное" для досрочных парламентских выборов

Додон сделает "все возможное" для досрочных парламентских выборов
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает проведение досрочных парламентских выборов единственным выходом из политического кризиса.


"Я считаю, что подкуп депутатов – это позор, это издевательство над парламентом, над демократией, над мнением граждан. В этом парламенте есть уже 16-17 депутатов, которых купили, я считаю, что единственным решением сейчас будет проведение досрочных парламентских выборов. Я сделаю все возможное, чтобы в ближайшее время запустить все процедуры, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов", – заявил Додон в видеоэфире на странице в Facebook.

Молдавский лидер также добавил, что на следующей неделе КС Молдавии примет решение о возможном совмещении досрочных парламентских выборов с президентскими 1 ноября.


сообщило, что Молдавия намерена возобновить переговоры с Россией по получению кредита в 200 миллионов евро.
# В мире
По материалам: ria.ru

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