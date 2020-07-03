Додон сделает "все возможное" для досрочных парламентских выборов
Сегодня, 09:36 Лидия Мартынова
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает проведение досрочных парламентских выборов единственным выходом из политического кризиса.
"Я считаю, что подкуп депутатов – это позор, это издевательство над парламентом, над демократией, над мнением граждан. В этом парламенте есть уже 16-17 депутатов, которых купили, я считаю, что единственным решением сейчас будет проведение досрочных парламентских выборов. Я сделаю все возможное, чтобы в ближайшее время запустить все процедуры, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов", – заявил Додон в видеоэфире на странице в Facebook.
Молдавский лидер также добавил, что на следующей неделе КС Молдавии примет решение о возможном совмещении досрочных парламентских выборов с президентскими 1 ноября.
сообщило, что Молдавия намерена возобновить переговоры с Россией по получению кредита в 200 миллионов евро.
По материалам: ria.ru