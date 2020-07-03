Доступный интернет: зачем нужен проект и почему его решили продлить?

Вадим Карасев

Минкомсвязь России подвело промежуточные итоги эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам - образовательных и медицинских сервисов - и продлила его до конца года. Эксперты выяснили, что реализация проекта "Доступный интернет" способствует повышению качества жизни людей.

15 января президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить проект "Доступный интернет", обеспечив по всей стране бесплатный доступ к социально значимым ресурсам (СЗР) России. Пользователям в рамках проекта могут не платить за трафик при подключении к сайтам, которые войдут в список, а в случае нулевого баланса абонент также сможет заходить на ресурсы из списка.

Сейчас в реестр входит 371 сайт. Их перечень формирует Минкомсвязь, направляет в Роскомнадзор и доводит до операторов связи. В ходе эксперимента сформированы требования к таким ресурсам. В частности, СЗР должны находиться в доменной зоне .ru, .рф, .su; услуги по размещению технических и программных средств должно предоставлять российское юрлицо; СЗР не должен иметь видео-, аудиоконтента и рекламы (за исключением социальной, не должна содержать видео) и так далее. Сейчас в перечень входят ресурсы из различных категорий: "коммуникационные сервисы", "агрегаторы социально значимой информации", "национальная культура и традиции", "непрерывное образование и повышение квалификации" и другие.

В эксперименте принимают участие пять крупнейших операторов связи: "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "МегаФон", "Эр-Телеком" и еще несколько региональных. Каждый из них предоставил доступ к интернету более 50 тысячам уникальных пользователей. Для операторов "Доступный интернет" стал неким драйвером развития отрасли, поскольку позволяет им увеличивать базу подключенных абонентов, а попадание в перечень СЗР дает отечественным интернет-сервисам стимул развиваться за счет доступа к широкой аудитории пользователей.

"Мы зафиксировали интерес граждан к "социальному" пакету от операторов, и приняли решение продлить эксперимент, пока ведем работу в рамках законопроектной деятельности по безвозмездному предоставлению доступа к сайтам из утвержденного министерством перечня", - указала замглавы Минкомсвязи Людмила Бокова.

"Проект Минкомсвязи "Доступный интернет" способствует росту интернет-аудитории. В последние годы мы замечаем, что большого ежегодного прироста аудитории, как было раньше, к сожалению, нет. Основной пул интернет-пользователей уже сформирован. Как правило, это достаточно молодые люди. А вот, к примеру, российские пенсионеры никогда интернет в приоритет не ставили. Но сейчас благодаря "Доступному интернету", нам, я думаю, удастся эту ситуацию изменить. Ведь то, что определенный сегмент интернета будет бесплатным, послужит неплохим стимулом", - считает директор Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Воробьев.

По его словам, сначала люди старшего возраста начнут пользоваться бесплатными сервисами, например, порталом "Госуслуги", а дальше они, на мой взгляд, станут использовать интернет куда более активно, когда поймут, что это удобно. "Таким образом, за счет качественного прироста аудитории операторы связи смогут потом компенсировать выпадающие сегодня доходы. То есть это такая инвестиция в будущее", - подчеркнул Воробьев.

К настоящему времени услугой "Доступного интернета" воспользовались более 500 тысяч граждан. Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин предположил, что число пользователей будет только расти, и назвал проект долгосрочными инвестициями в человеческий капитал.

"Россия сегодня уже один из мировых лидеров по проникновению интернета, а социально гарантированный доступ в сеть повысит этот показатель еще больше. Очень важный момент - этот рост будет достигнут за счет тех слоев населения, которые по привычке считают интернет чем-то дорогим и лишним. Это, прежде всего, наши пенсионеры, люди преклонного возраста", - рассуждает депутат.

Горелкин также отмечает, что бесплатный интернет без проблем дает пользователям возможность получать услуги социальной защиты или Пенсионного фонда, что в условиях распространения коронавируса особо важно.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко назвал "велением времени" появление ряда сервисов, которые "должны быть доступны даже при отрицательном балансе на счету у абонента". Тем не менее в начале существования проекта озвучивались опасения о том, что провайдеры будут нести убытки из-за бесплатного обеспечения доступа в сеть. Эти опасения прокомментировал управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng Александр Ларьяновский.

"В России есть прекрасный эффективный пример монетизации льгот, когда вместо бесплатного проезда для определенных групп граждан был внедрен механизм субсидий. Это было очень эффективное решение. Вероятно и в этом вопросе мы придем к такому же механизму. Безусловно, здорово, что Минкомсвязи прикладывает большие усилия, чтобы дать доступ к значимым ресурсам тем, кому трудно жить в нынешнее время. Это решение создает определенные сложности для операторов связи. Мы все с вами оценили, как важна надежность сетевой инфраструктуры", - подчеркивает он.

Горелкин также указал, что закрепление в Конституции роли IT - одна из важнейших инициатив последнего времени, которая повысит качество нашей жизни и будущих поколений.

"Лидеры по пользованию интернетом сейчас крупные города. "Доступный интернет" позволит сделать качество жизни в малых городах и на селе сравнимым с мегаполисами. Право гражданина на интернет могло бы стать одной из наших национальных идей, потому что страна огромная, а "Доступный интернет" делает государство единой и сильной IT-державой", - уверен Горелкин.

