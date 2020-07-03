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Европа разрешила продажу раскупленного США препарата от коронавируса

Европа разрешила продажу раскупленного США препарата от коронавирусаФото: Jesse Winter / Reuters

Еврокомиссия разрешила продажу на территории Евросоюза «Ремдесивира» — первого разработанного для борьбы с коронавирусом препарата. Об этом сообщает Reuters.

Европейская комиссия предоставила условное разрешение на продажу лекарственного средства на территории Европы «при соблюдении ряда условий», содержание которых не раскрывается. Это первый препарат от коронавируса, разрешенный в ЕС.

О том, что США раскупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата, стало известно 1 июля. Речь идет 500 тысячах курсов лекарства — это практически все мировые запасы. Таким образом страны Евросоюза и Великобритания теперь ограничены в доступе к лекарству. Один курс стоит 3,2 тысячи долларов.

Исследования эффективности ремдесивира при лечении пневмонии COVID-19 до сих пор продолжаются. При этом отмечается, что препарат все же может быть полезен для борьбы с вирусом.

В мае ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали, что «Ремдесивир» действительно ускоряет выздоровление у пациентов с COVID-19. В клиническом тестировании приняли участие 1063 человека, зараженных коронавирусом. Те пациенты, кому внутривенно вводили ремдесивир, выздоравливали быстрее. Препарат также понизил смертность: доля летальных случаев среди пациентов в опытной группе составила 7,1 процента.

Исследования также показали, что принявшие его пациенты выздоровели примерно через 11 дней. Пациенты, получавшие плацебо, выздоравливали через 15 дней

«Ремдесивир» является противовирусным препаратом, который применяли для лечения лихорадки Эбола.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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