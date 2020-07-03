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Фанаты отвернулись от Роулинг из-за ее слов о трансгендерах

Фанаты отвернулись от Роулинг из-за ее слов о трансгендерахДжоан РоулингФото: Globallookpress.com

Два крупнейших фанатских сайта, посвященных вселенной Гарри Поттера, отвернулись от Джоан Роулинг, автора серии книг о юном волшебнике, после ее слов о трансгендерах. Об этом пишет The Guardian в пятницу, 3 июля.

Администрация порталов the Leaky Cauldron («Дырявый котел») и Mugglenet («Магглнет») более не будет предоставлять ссылки на личные страницы писательницы и использовать ее фотографии, а также писать новостные заметки о ее достижениях. Роулинг обвинили в маргинализации трансгендеров из-за распространения «вредных и недоказанных убеждений о том, кто такие трансгендеры».

Роулинг ранее заявила, что считает некоторые требования транс-активистов опасными для женщин. Скандал разразился после того, как писательница высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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