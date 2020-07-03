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Фондовому рынку США предсказали «ужасное» будущее

Фондовому рынку США предсказали «ужасное» будущееФото: Brendan McDermid / Reuters

Фондовый рынок США и, в частности, индекс S&P 500, считающийся одним из главных индикаторов, в ближайшее время могут ожидать «ужасные времена». С таким предсказанием выступил аналитик CNBC Джим Крамер.

Финансист считает, что ближайшие дни станут для S&P 500, а вместе с ним и для всего американского рынка моментом истины. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, удастся ли индексу удержаться выше отметки в 3100 пунктов, которую он преодолел в конце июня.

На момент публикации значение индекса равнялось 3115,86 пункта. Также Крамер ссылается на мнение аналитика портала FibonacciQueen.com Кэролайн Бороден, которая неоднократно говорила о другом ключевом уровне — в 3720 пунктов.

По мнению Бороден, если значение индекса не достигнет этой отметки, инвесторам следует приготовиться к затяжному спаду, итоги которого могут оказаться «ужасными» для всей американской экономики.

Аналитики разошлись в оценках относительно перспектив S&P 500 и рынка в целом, допустив оба варианта развития событий: повторение недавнего ралли (длительного стабильного роста котировок) и спада.

Последние месяцы были отмечены ростом основных американских фондовых индексов вопреки тяжелой ситуации в мировой и национальной экономике на фоне пандемии коронавируса. Некоторые экономисты объясняли происходящее тем, что трейдеры при совершении сделок полагаются на «бездушные» алгоритмы, не учитывающие политическую, социальную и эпидемиологическую обстановку в том или ином регионе. Однако затем, в середине июня, произошло снижение, на пике составившее 7 процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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