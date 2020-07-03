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«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублейФото: Александр Гальперин / РИА Новости

Компания «Газпром» впервые выбрала поставщиков труб большого диаметра (ТБД) с помощью конкурентного отбора. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Заказы были разделены между пятью поставщиками. Самым крупным из них стал Выксунский металлургический завод, получивший 35 процентов от общего тендера. Еще 25 процентов заказов получил Ижорский трубный завод «Северстали». По 15 процентов досталось группе ЧТПЗ и Трубной металлургической компании. Остальные десять процентов поставит Загорский трубный завод.

Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей. Закупки ТБД для новых строек «Газпрома» пройдут с 30 марта 2021 года по 31 декабря 2022-го.

В июне в «Газпроме» ответили на жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу закупки труб по данному контракту. Там посчитали, что они являются попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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