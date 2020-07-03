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Глава ФЗНЦ подтвердил, что остросюжетный боевик «Шугалей» получил продолжение

Глава ФЗНЦ подтвердил, что остросюжетный боевик «Шугалей» получил продолжение

Продолжению остросюжетного боевика «Шугалей» быть! Более того, компания «Трииксмедиа» уже завершает съемки второй части фильма. Информацию о том, что история о российских социологах в ливийском плену получила продолжение, подтвердил президент ФЗНЦ Александр Малькевич. 
 
В своем Telegram-канала «Media Малькевич» глава фонда написал о последнем этапе съемок. Картина выйдет на экраны в сентябре. 
 
Актерский состав будет прежним, не поменялся и продюсер фильма, а вот в режиссерское кресло сел Максим Бриус.  
 
По словам Малькевича, продолжение фильма продиктовано обстоятельствами, так как история социологов еще не закончилась. «Шугалей-2» продолжит рассказ о россиянах, которые по воле судьбы оказались в ливийском плену. 
 
Александр Малькевич раскрыл детали сюжета второй части. Находясь в тюрьме, Максим Шугалей продолжит собирать важную информацию, которую впоследствии передаст в Россию. Он узнает о том, «насколько глубоко террористы интегрировались во власть Триполи». Это может предрешить судьбу Шугалея.
 
Напомним, попытки освободить пленных социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из зловещей ливийской тюрьмы «Митига» предпринимаются постоянно. МИД РФ делает все возможное, чтобы вернуть россиян домой. 
 
«Смогут ли Максим Шугалей и Самер Суэйфан вернуться? Ответ на этот вопрос не дает нам покоя уже второй год», – отметил Александр Малькевич.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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