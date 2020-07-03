Глава ФЗНЦ подтвердил, что остросюжетный боевик «Шугалей» получил продолжение

Лидия Мартынова

В своем Telegram-канала «Media Малькевич» глава фонда написал о последнем этапе съемок. Картина выйдет на экраны в сентябре.Актерский состав будет прежним, не поменялся и продюсер фильма, а вот в режиссерское кресло сел Максим Бриус.По словам Малькевича, продолжение фильма продиктовано обстоятельствами, так как история социологов еще не закончилась. «Шугалей-2» продолжит рассказ о россиянах, которые по воле судьбы оказались в ливийском плену.Александр Малькевич раскрыл детали сюжета второй части. Находясь в тюрьме, Максим Шугалей продолжит собирать важную информацию, которую впоследствии передаст в Россию. Он узнает о том, «насколько глубоко террористы интегрировались во власть Триполи». Это может предрешить судьбу Шугалея.Напомним, попытки освободить пленных социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из зловещей ливийской тюрьмы «Митига» предпринимаются постоянно. МИД РФ делает все возможное, чтобы вернуть россиян домой.«Смогут ли Максим Шугалей и Самер Суэйфан вернуться? Ответ на этот вопрос не дает нам покоя уже второй год», – отметил