Глава Ненецкого округа закрыл тему объединения с Архангельской областью

Влада Некрасова

Массовое голосование против поправок в Конституцию в Ненецком округе глава региона Юрий Бездудный связал с протестом, вызванным планами по объединению с Архангельской областью. Об этом сообщает РБК, отмечая, что против изменений в главный закон страны проголосовали 54,57% избирателей НАО.

При этом Бездудный заявил, что проведение референдума по объединению НАО и Архангельской области не планируется.

«И я, и мои коллеги неоднократно об этом заявляли. Вопрос с объединением был закрыт в конце мая», — добавил врио главы НАО.

По словам Бездудного, жители региона не восприняли новость об отказе от идеи объединения из-за того, что «некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки» в преддверии выборов в Госдуму. Он отказался при этом конкретизировать, что за силы имеет в виду.

Ранее ИА Newstes сообщало, что руководители Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении интегрировать два региона в новый единый субъект федерации.

При этом источник в администрации президента России говорил, что в Кремле нет планов по укрупнению целого ряда регионов.