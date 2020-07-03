Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Главком ВКС рассказал, как развивается аэродромная сеть в России

Главком ВКС рассказал, как развивается аэродромная сеть в России
Реконструкция ведется на 25 аэродромах, два планируется ввести в эксплуатацию в этом году, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.

"На сегодняшний день работы по реконструкции выполняются на 25 аэродромах, два из которых – Степь и Воронеж – мы планируем ввести в эксплуатацию в этом году. До 2023 года планируется завершить реконструкцию и развитие инфраструктуры еще на пяти аэродромах (Плесецк, Саваслейка, Нагурская, Кызыл и Буревестник)", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Генерал уточнил, что за последние шесть лет построены новые взлетно-посадочные полосы на десяти аэродромах, в том числе двух в Арктическом регионе.


Забайкальский край) и Воронеж, а также на проектирование инфраструктуры аэродромов, реконструкцию которых планируется начать в ближайшие годы", - отметил Суровикин.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Главком ВКС рассказал, как развивается аэродромная сеть в России
Главком ВКС рассказал, как развивается аэродромная сеть в России
Зов природы: как наполниться силами за лето, чтобы хватило на весь год
Зов природы: как наполниться силами за лето, чтобы хватило на весь год
Все больше и больше: за сутки в мире выявили свыше 200 тыс. зараженных
Все больше и больше: за сутки в мире выявили свыше 200 тыс. зараженных
Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе
Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе
Макароны стали символом суицида
Макароны стали символом суицида
В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
Шнуров презентовал новый клип «Ленинграда»
Шнуров презентовал новый клип «Ленинграда»
СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
В Москве сняли массовую драку доставщиков еды
В Москве сняли массовую драку доставщиков еды
Крестная мать принца Джорджа рассказала о нем: "Он забавный, смелый и дерзкий"
Крестная мать принца Джорджа рассказала о нем: "Он забавный, смелый и

Топ на сегодня

"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России
"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России
Лукашенко: Белоруссии приходится отстаивать право на независимость
Лукашенко: Белоруссии приходится отстаивать право на независимость
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона избирателей
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на премьере аудиоспектакля в Москве
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на
Нурсултан Назарбаев выздоровел после перенесенного коронавируса
Нурсултан Назарбаев выздоровел после перенесенного коронавируса

Еще по теме

Назначен новый глава ВКС РФ
На аэродроме ВВО в Забайкальском крае введен в эксплуатацию современный топливозаправочный комплекс
Сергей Суровикин стал новым главкомом ВКС России
Морская авиация ВМФ рассматривает вопрос о приеме в состав самолетов-амфибий Бе-200