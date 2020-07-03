Гороскоп «шальных императриц»: какие Знаки Зодиака отдыхают так, что мало не покажется

Вадим Карасев

Некоторые люди совсем не умеют отдыхать либо делают это как-то без энтузиазма. С другой стороны, астрологи выделяют несколько Знаков Зодиака, которые отдыхают с таким размахом, что порой аж дух захватывает.

Знак Зодиака влияет на характер человека. Это значит, что представители одних Знаков склонны к одному типу отдыха, а другие к другому. Конечно, бывают исключения из правил, так что не удивляйтесь, если вы или ваши знакомые не подходите под описание. Возможно, желание отдыхать как короли и королевы у некоторых людей остаются скрытыми.

Овен

Овны — это люди, которые любят природу, горы, лес, море. Они не всегда отдыхают на полную катушку, но если им довелось как следует потрудиться, они устроят себе такую смену обстановки, что с ними согласится разделить отдых либо такой же уставший Овен, либо кто-то совершенно безбашенный.

Овнам порой приходят в голову совершенно безумные идеи вроде поездок на велосипеде длиной в 100 километров или похода в горы на выходные с палатками. Такой отдых готовы поддержать далеко не все. Это общительные люди, поэтому они могут устраивать безумные вечеринки у себя дома по пятницам, что тоже подходит немногим.

Телец

Тельцы любят пустить пыль в глаза, поэтому эти «императоры» и «императрицы» самые «шальные». Они порой отдыхают с таким размахом, что им позавидуют короли и королевы. Тельцы планируют очередной праздник очень тщательно, словно это их свадьба или другое судьбоносное событие. Ими движет желание сделать так, чтобы все вокруг сказали «вау». Это их главный мотиватор.

Тельцы всегда выбирают самую веселую компанию, самое яркое место. Если это поездка в другую страну, то в их номере будет лучший вид и лучший сервис. Тельцам очень помогает их умение получать то, чего они хотят. Они мастера переговоров, у них много знакомых, которые помогут в осуществлении задуманного.

Лев

Львы входят в список Знаков-трудолголиков, но не значит, что временами они не могут позволить себе такой отдых, который заставляет всех вокруг завидовать. Львы благодаря своей целеустремленности и трудолюбию зарабатывают достаточно денег для того, чтобы откладывать внушительные суммы на отпуск.

Они покупают такие путевки, которые не могут себе позволить многие другие люди. Львы работают на полную катушку, но и отдыхают по-царски, потому что прекрасно понимают, что могут себе это позволить. Иногда они начинают сорить деньгами, но это для них не беда, ведь восполнить финансовые запасы им не составляет труда.

Стрелец

Стрельцы любят, когда вся их жизнь — это сплошной отдых. Именно поэтому они выбирают не только искрометный, но и длительный отпуск. Эти люди получают море удовольствия от посещения новых мест и новых знакомств. Они очень любят путешествия, общение, беззаботные прогулки и незабываемые эмоции.

На меньшее они предпочитают не соглашаться, поэтому вы вряд ли найдете Стрельца, который предпочитает в отпуске валяться целыми днями на диване и ничего не делать. Что касается рядовых выходных дней, то даже в это время Стрельцы пытаются посещать яркие места, соответствующим образом одевшись и окружив себя позитивными людьми.