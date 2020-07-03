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Греция уточнила правила въезда для иностранных граждан

Греция уточнила правила въезда для иностранных граждан

Греция вводит новые правила приема иностранных туристов. Желающим посетить эту страну будет необходимо заполнить анкету и получить штрих-код. Если Россия откроет авиасообщение с Грецией в июле-августе, специальную форму придется заполнять и гражданам России.


ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ ЗА 48 ЧАСОВ ДО ВЫЛЕТА

В период с 1 июля по 31 августа всем иностранцам, прибывающим в Грецию на международных регулярных или чартерных рейсах, в обязательном порядке за 48 часов до вылета предстоит заполнить специальную форму (The Passenger Locator Form, PLF). В размещенной на специальном сайте анкете путешественник должен указать информацию об аэропорте вылета, свое место пребывания и сроки нахождения в Греции, контактные данные. Заполнение формы пока доступно лишь на английском и немецком языках.

Эти данные затем будут оценены группой экспертов. Критерии риска включают страну происхождения, возможные контакты с инфицированными COVID-19 и страны, в которых за последние 15 дней побывал человек. После того, как вся предоставленная заявителем информация будет проверена, путешественник в течение 24 часов получит специальный штрих-код.


ЗАЧЕМ НУЖЕН ШТРИХ-КОД

Штрих-коды будут сканироваться с бумажных носителей или мобильных устройств в пунктах прибытия (аэропорты, морские порты, сухопутные границы). На основе этой информации прибывающего могут отправить на тестирование по коронавирусу. В ожидании результатов теста иностранцам будет предложено самостоятельно изолироваться по адресу, указанному в вопроснике.

По расчетам министерства здравоохранения Греции, новый протокол поможет обнаружить большинство импортированных случаев COVID-19.

Как сообщал ранее «Вестник АТОР», Греция не будет требовать от иностранных путешественников справок на отсутствие коронавируса. Власти страны обещали оплатить туристам, у которых обнаружится инфекция, пребывание на карантине.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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