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Губерниев посоветовал жалующемуся на безденежье Иосифу Пригожину просить помощи у властей Британии

Губерниев посоветовал жалующемуся на безденежье Иосифу Пригожину просить помощи у властей Британии

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на публикацию продюсера Иосифа Пригожина, который призвал учиться у британских популярных музыкантов, попросивших денег у британского правительства.

Пригожин написал в Instagram, что хотя такие люди, как Пол Маккартни, Эрик Клэптон, Эд Ширан и другие, далеко не бедны, они просят у государства поддержать концертную индустрию, несущую "огромные убытки" на фоне пандемии COVID-19.

Губерниев в комментариях предложил российским поп-музыкантам сначала научиться делать музыку, как в Британии, а также перенести туда свои выступления.

"Иосиф, если Британия для нас пример в этом вопросе, не могли бы и вы делать музыку, как в Британии? И там выступать? И вам поможет британское правительство!"

Продюсер в ответ предложил вникнуть в суть вопроса и похвастался "творчеством и успехами в той самой Великобритании". В комментариях также отметились актер Эммануил Виторган, поддержавший Губерниева, и музыкант Игорь Саруханов, призвавший взять пример с британцев и направить коллективное письмо в Минкульт и администрацию президента.

Ранее стало известно, что ряд российских звезд, в том числе Иосиф Пригожин, Дима Билан, Николай Басков, Тимати и другие обратились в ФНС в надежде получить выплаты как представители бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.

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По материалам: uposters.ru

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