Хазанов опроверг сообщения о госпитализации

Вадим Карасев

Геннадий ХазановФото: Михаил Киреев / РИА Новости

Российский актер Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает ТАСС.

Артист отметил, что чувствует себя хорошо и ни о какой госпитализации речи не идет. «Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет», — подчеркнул Хазанов.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу артиста сообщил о том, что к Хазанову приезжали врачи из-за предположительных проблем со здоровьем.

В Telegram-канале 112 появилась информация о том, что актеру был поставлен диагноз нестабильная стенокардия. По информации издания, он отказался от госпитализации.