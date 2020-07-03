Хазанов опроверг сообщения о госпитализации
Сегодня, 23:17 Вадим КарасевГеннадий ХазановФото: Михаил Киреев / РИА Новости
Российский актер Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает ТАСС.
Артист отметил, что чувствует себя хорошо и ни о какой госпитализации речи не идет. «Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет», — подчеркнул Хазанов.
Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу артиста сообщил о том, что к Хазанову приезжали врачи из-за предположительных проблем со здоровьем.
В Telegram-канале 112 появилась информация о том, что актеру был поставлен диагноз нестабильная стенокардия. По информации издания, он отказался от госпитализации.
По материалам: lenta.ru