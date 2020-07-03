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И снова "нет". Минтранс ответил Турции на идею восстановить авиасообщение

И снова "нет". Минтранс ответил Турции на идею восстановить авиасообщение
Минтранс России сообщил турецким коллегам, что не готов обсуждать возобновление авиаперевозок с 15 июля, сообщил журналистам замминистра Юрий Цветков.

В пятницу в режиме видеоконференцсвязи состоялось 11-е заседание российско-турецкой рабочей группы по транспорту. Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что власти Турции предлагали возобновить авиасообщение между странами с 15 июля, однако это предложение лишь принято к сведению.

"Мы сказали, что мы этот вопрос обсуждать не готовы, поскольку это прерогатива правительства – открывать, не открывать когда границы", – приводит РИА Новости слова Цветкова.

Из-за пандемии COVID-19 власти РФ полностью закрыли международное пассажирское авиасообщение. Перевозчики смогут выполнять только вывоз соотечественников на родину, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.


сообщило, что страны Содружества независимых государств могут стать первыми, в которые будут открыты авиаперелеты из России.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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