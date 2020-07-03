Июньский номер «Вестника образования» посвящен летней оздоровительной кампании

Лидия Мартынова

«Летняя оздоровительная кампания: отдых и развитие» – тема нового номера электронного журнала Минпросвещения России «Вестник образования», сообщает пресс-служба ведомства.

Выпуск открывает обращение министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Глава ведомства отметил, что эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в процесс обучения в финальной четверти учебного года. Школьники учились, оставаясь дома, поэтому важно, чтобы летний отдых был интересным, активным и наполненным яркими эмоциями.

«Решение об открытии организаций отдыха детей каждый регион принимает самостоятельно, учитывая эпидемиологическую обстановку. Подчеркну: как бы нам ни хотелось скорее отправить детей к лесу, воде, играм на свежем воздухе, необходимо, прежде всего, думать о том, чтобы сберечь их здоровье. Так что каждое решение должно быть взвешенным и серьезным. Общая задача – обеспечить не только качественный, но и безопасный отдых детей», – сказал министр.

К родителям детей обратился и заместитель министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов. Он призвал тщательно подойти к выбору мест для детского отдыха.

«Перед тем, как отправить ребенка на отдых, необходимо убедиться, что лагерь включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Обязательно также заключить договор, в котором предусмотрены права, обязанности и ответственность сторон», – подчеркнул Денис Грибов.

В рубрике «Главная тема» электронного журнала «Вестник образования» представлен лучший региональный опыт организации летней оздоровительной кампании в условиях пандемии.

Об особенностях организации детского отдыха в этом году и мерах поддержки лагерей рассказали представители Тюменской, Курганской, Свердловской областей и Удмуртской Республики.

Отдельное внимание уделено нюансам организации отдыха в палаточных лагерях. Представлен успешный опыт работы таких лагерей в Сочи и Челябинске.

В рубрике «Точка зрения» вышли комментарии директоров Международного детского центра «Артек», Всероссийских детских центров «Орленок», «Смена» и «Океан».

Также пополнились новыми материалами разделы «Методика», «Документы», «Календарь событий».

Рубрика «Новости» обновляется в журнале «Вестник образования» ежедневно и включает обзор наиболее важных событий в сфере образования и воспитания в регионах страны.

Электронный журнал «Вестник образования» Минпросвещения России размещается в свободном доступе без необходимости оформления подписки. Периодичность выхода издания – ежемесячно.