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Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель

Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
Почти все домохозяйства в России могут позволить себе дарить подарки минимум один раз в год, но при этом только половина из них имеет возможность поменять старую мебель, следует из данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Это связано с тем, что многие семьи предпочитают тратить деньги на образование детей и заботу о здоровье, а не на обновление обстановки, уверена заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Домашнее хозяйство – это лица, проживающие вместе, не обязательно связанные родством, но ведущие совместную жизнедеятельность, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего самостоятельно.

"Приведённые данные говорят о том, что россияне вполне могут себе позволить и дарить подарки, и принимать гостей, и совершать покупки одежды и обуви. И, конечно, чем больше численность населенного пункта, будь то город или село, тем выше эти возможности, так как лучше обеспеченность работой и, соответственно, лучше с доходами. Например, купить верхнюю одежду могут себе позволить более 85% опрашиваемых ", - объяснила Егорова РИА Новости.

"Дорогостоящие покупки или отдых с выездом могут себе позволить чуть меньше половины домохозяйств, но этому есть много причин. Конечно, первое место - финансовые затраты. Но ведь могут быть затраты на образование детей - и кто-то считает их более важными - на лечение кого-то из домочадцев, на покупку автомобиля или техники", - говорит эксперт.


"Доступность потребительских кредитов приводит к тому, что зачастую люди берут их, не задумываясь о дальнейшем - тот же самый отдых, насколько он необходим в этом году? Скорее нужно прививать населению финансовую грамотность, доступно объяснять все последствия кредитов и ответственность за себя и своих членов домохозяйств", - заключает специалист.

# Россия
По материалам: ria.ru

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