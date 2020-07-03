Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Избивший российских пограничников браконьер из Северной Кореи сел в тюрьму

Избивший российских пограничников браконьер из Северной Кореи сел в тюрьму

Избивший российских пограничников браконьер из Северной Кореи сел в тюрьмуФото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Браконьер из Северной Кореи получил четыре года колонии общего режима за нападение на пограничников. Об этом представители Находкинского городского суда рассказали РИА Новости.

Помимо него, дела завели еще на двоих браконьеров из КНДР. Их обвинили в применении насилия к представителю власти в рамках разных дел. Расследование уголовного дела против еще 14 иностранцев, бывших на рыболовном судне, находится на завершающей стадии.

В сентябре 2019-го в Японском море обнаружили судно браконьеров, которое шло под флагом Северной Кореи. Тогда осмотровое судно пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружило две шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы.

Его экипаж незаконно ловил кальмара. 17 рыбаков напали на задерживавших их пограничников. Трое мужчин взяли деревянные палки и нанесли множество ударов по представителям властей. В МИД России заявляли, что в связи с инцидентом вызовут к себе временного поверенного в делах КНДР в РФ.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Мы так не договаривались": Нюша раскрыла, почему долгое время не могла простить Егора Крида
"Мы так не договаривались": Нюша раскрыла, почему долгое время не
Любителям апокалиптических фильмов легче пережить пандемию COVID-19
Любителям апокалиптических фильмов легче пережить пандемию COVID-19
Cуда для «Северного потока — 2» взяли прямой курс на Калининград
Cуда для «Северного потока — 2» взяли прямой курс на Калининград
Lamborghini известного блогера попал в аварию в Санкт-Петербурге
Lamborghini известного блогера попал в аварию в Санкт-Петербурге
В Минздраве назвали срок возвращения к полноценной жизни после пандемии
В Минздраве назвали срок возвращения к полноценной жизни после
Избивший российских пограничников браконьер из Северной Кореи сел в тюрьму
Избивший российских пограничников браконьер из Северной Кореи сел в
Как почистить пуховик – в химчистке или стиральной машине
Как почистить пуховик – в химчистке или стиральной машине
Россиянам усложнят покупку оружия
Россиянам усложнят покупку оружия
Девушка скрыла от матери свои заработки и нашла поддержку в сети
Девушка скрыла от матери свои заработки и нашла поддержку в сети
Додон сделает "все возможное" для досрочных парламентских выборов
Додон сделает "все возможное" для досрочных парламентских выборов
Почему конгрессмены США топчут государственные институты Грузии — интервью
Почему конгрессмены США топчут государственные институты Грузии —
Стало известно об «антирусской паранойе» в Европе
Стало известно об «антирусской паранойе» в Европе

Топ на сегодня

"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России
"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона избирателей
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через несколько месяцев, – ВОЗ
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на премьере аудиоспектакля в Москве
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

Еще по теме

Россия потребует от Северной Кореи объяснить нападение на пограничников
Арестованы напавшие на российских пограничников браконьеры из Северной Кореи
Северокореец умер после атаки на российских пограничников
Российские пограничники поймали десятки новых браконьеров из Северной Кореи