Юрий Шатунов получил право исполнять песни «Ласкового мая»

Вадим Карасев

Юрий ШатуновФото: Антон Белицкий / РИА Новости

Артист Юрий Шатунов получил право исполнять песни «Ласкового мая». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что суд удовлетворил иск певца. Договор, в соответствии с которым компания «Честная музыка» запретила ему выступать с композициями группы, признали незаконным. Согласно документу, компания являлась обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму. При этом на фонограмме можно услышать голос самого Шатунова, который никому не передавал права на его использование.

Отмечается, что права на песни «Честной музыке» передал индивидуальный предприниматель Руслан Филатов. Представители компании заявили, что он показал им договор с лидером «Ласкового мая» Андреем Разиным, по которому получил права на музыкальные произведения.

В 2019 году Разин утверждал, что Шатунов сам отказался от исполнения песен группы на своих концертах. Позднее представитель Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг эту информацию. По поводу запрета на репертуар «Ласкового мая» сам певец сказал, что у него нет слов, добавив, что песни «Белые розы» и «Седая ночь» являются его визитной карточкой — так «определил народ».