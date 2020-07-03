К проекту создания лучших региональных лагерей планирует подключиться Алтайский край

Анастасия Иванова

В Алтайском крае определены ближайшие шаги по включению региона в проект создания «губернаторских лагерей» – ведущих в стране региональных лагерей, использующих опыт и передовые программы Международного детского центра «Артек», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассмотрели потенциал комплексного развития территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и обсудили вопрос создания круглогодичного оздоровительного детского лагеря.

Цель проекта «Губернаторские лагеря», проводимого при поддержке Минпросвещения России, – повысить доступность лучших практик детского отдыха и расширить возможности развития для школьников по всей стране.

Это комплекс инфраструктурных и методических мероприятий, включающих подготовку кадров для создаваемых лагерей на базе «Артека» и адаптацию образовательных программ под специфику конкретных регионов.

Алтайский «Артек» – неофициальное название детского оздоровительного лагеря «Артек», который был эвакуирован в годы Великой Отечественной войны из Крыма в Белокуриху.

«Здесь большая история: ведь 3 июля последние ребята из «Артека» были из Крыма эвакуированы, и фактически, это одна из самых длинных смен была в то время – по понятным причинам. Поэтому возрождение сибирского «Артека» будет хорошим знаком с учётом этой природной инфраструктуры», – сказал Сергей Кравцов в рамках своего рабочего визита в Алтайский край.

Первыми регионами, создавшими у себя «губернаторские лагеря», стали Республика Бурятия, Ярославская и Курская области, ХМАО – Югра, Республика Татарстан. Проект вызвал интерес и у зарубежных коллег. В прошлом году он реализован в двух странах – Болгарии и Монголии.

«Мы видим, что данный проект находит интерес и отклик у регионов, и поддерживаем распространение наших лучших образовательных практик, передовых программ активного детского отдыха на территории всей страны. Уверен, что у Алтайского края, у данных территорий, которые уже намечены для реализации проекта, есть весь необходимый потенциал для создания первоклассного центра детского отдыха. Участие здесь заинтересованных компаний, коллег из ВЭБ.РФ и группы компаний «Просвещение» – одна из лучших практик государственно-частного партнёрства и вовлечения бизнеса в социальные вопросы развития и поддержки инфраструктуры для детского отдыха», – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Игорь Шувалов отметил, что Алтайский край обладает уникальным туристическим потенциалом. ВЭБ.РФ рассматривает проекты с точки зрения комплексного развития территории и привлечения частных инвестиций, когда не просто создаётся новый бизнес, а он влечёт развитие сопутствующей социальной инфраструктуры, малого предпринимательства.

«Исторически так сложилось, что во время Великой Отечественной войны сюда, на Алтай, «Артек» переезжал, здесь размещался. И вообще, это центр земли русской. И особая энергетика. Нам интересно взяться за проект создания такого образовательного центра. То, что дети будут отдыхать, – это отлично, но это не наш профиль. А то, что это образование, нам этим заниматься интересно. И это совмещённая услуга по оздоровлению детей, по их досугу», – сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Как сообщили представители региона, первый сибирский всероссийский лагерь сможет принять более 2000 детей за смену, около 40 тысяч детей в год, создав около 1,5 тысячи рабочих мест. Концепцией лагеря предполагается создание горнолыжного детского кластера и тематических образовательных смен.

«Образовательная деятельность детского лагеря будет организована по пяти основным направлениям: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. ГК «Просвещение» готово выступить инициатором проекта создания центра «Артек Сибирь» с его последующей долгосрочной эксплуатацией и организацией детского отдыха и образования в рамках концессионного соглашения, устанавливающего платёжный механизм, необходимый и достаточный для возврата инвестиций с необходимой минимальной доходностью. По нашему мнению, реализация данного проекта соответствует целям и духу национального проекта «Образование», – прокомментировал председатель Совета директоров группы компаний «Просвещение» Владимир Узун.