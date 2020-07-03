Как я дачу в деревенском стиле оформляла при помощи спилов

Алексей Вольцев

Если вы решили оформить дачу в деревенском стиле, то хочется, чтобы все гармонично сочеталось. Купить какие-то старинные вещи не всегда по карману, да зачем такие дорогие вещи в дачном доме? Можно все сделать самостоятельно, применив немного фантазии и сноровки.

Сегодня мы будем делать зеркало и часы в деревянном стиле. Нам потребуются спилы, небольшие, примерно сантиметровой толщины. Я не знаю, как делать это все по правилам, расскажу, как делала я.

Набрав достаточно большое количество спилов, причем все они разных размеров: те, что побольше шли на зеркало, а те, которые поменьше — на часы, я все их почистила. Это называется «зашкурила». Причем так, как будто отполировала.

Только после того, как они мне понравились, я приступила к дальнейшей работе.

Взяла кусок фанеры. Зеркало у меня довольно большое, поэтому фанера, а не картонка. Очертила зеркало, а затем то, какого размера должна быть рамка. Я хотела круглую, круглое зеркало, круглые часы.





Дальше все просто. Хороший клей и немного фантазии, чтобы не было никакой симметрии, а может наоборот. Если спилы разного цвета, то можно выкладывать настоящие узоры. Я перед тем, как начать приклеивать, покрыла лицевые части спилов бесцветным лаком. И пыль протирать удобно, и красиво — красоту дерева не прячет.

После того, как рамка была готова, на фанеру было приклеено зеркало. Чуть не забыла — в самом начале работы нужно сделать сзади фанеры крючок, петлю или что-то, на чем зеркало будет висеть.

Когда зеркало было уложено в ложе, несколько спилов я приклеила поверх, как бы в разброс, чтобы они немного заходили на стекло. Получилось еще естественнее.

Все те же манипуляции я продела и с часами. Правда, с них было снято все лишнее. Оставлен практически один механизм с циферблатом.

Повесила я свои произведения искусства в прихожую, в дачном доме прихожая обычно полноценная комната, на одну стену. Не рядом — это бы был перебор, но так, чтобы взгляд видя одно — цеплялся за другое. Получилось просто феерично. Теперь думаю, что спилы лучший материал, из которого я делала поделки. Мне настолько понравился итог, что я уже готовлю спилы и эпоксидную смолу для того, чтобы преобразить столешницу обеденного стола.

Обязательно попробуйте. Это не отнимет у вас много денег, а вот домик вы сможете не только изменить, но и сделать намного уютнее.