Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как я дачу в деревенском стиле оформляла при помощи спилов

Как я дачу в деревенском стиле оформляла при помощи спилов

Если вы решили оформить дачу в деревенском стиле, то хочется, чтобы все гармонично сочеталось. Купить какие-то старинные вещи не всегда по карману, да зачем такие дорогие вещи в дачном доме?  Можно все сделать самостоятельно, применив немного фантазии и сноровки.

Сегодня мы будем делать зеркало и часы в деревянном стиле. Нам потребуются спилы, небольшие, примерно сантиметровой толщины. Я не знаю, как делать это все по правилам, расскажу, как делала я.

Набрав достаточно большое количество спилов, причем все они разных размеров: те, что побольше шли на зеркало, а те, которые поменьше — на часы, я все их почистила. Это называется «зашкурила». Причем так, как будто отполировала.

Только после того, как они мне понравились, я приступила к дальнейшей работе.

Взяла кусок фанеры. Зеркало у меня довольно большое, поэтому фанера, а не картонка. Очертила зеркало, а затем то, какого размера должна быть рамка. Я хотела круглую, круглое зеркало, круглые часы.


Дальше все просто. Хороший клей и немного фантазии, чтобы не было никакой симметрии, а может наоборот. Если спилы разного цвета, то можно выкладывать настоящие узоры. Я перед тем, как начать приклеивать, покрыла лицевые части спилов бесцветным лаком. И пыль протирать удобно, и красиво — красоту дерева не прячет.

После того, как рамка была готова, на фанеру было приклеено зеркало. Чуть не забыла — в самом начале работы нужно сделать сзади фанеры крючок, петлю или что-то, на чем зеркало будет висеть.

Когда зеркало было уложено в ложе, несколько спилов я приклеила поверх, как бы в разброс, чтобы они немного заходили на стекло. Получилось еще естественнее.

Все те же манипуляции я продела и с часами. Правда, с них было снято все лишнее. Оставлен практически один механизм с циферблатом.

Повесила я свои произведения искусства в прихожую, в дачном доме прихожая обычно полноценная комната, на одну стену. Не рядом — это бы был перебор, но так, чтобы взгляд видя одно — цеплялся за другое. Получилось просто феерично. Теперь думаю, что спилы лучший материал, из которого я делала поделки. Мне настолько понравился итог, что я уже готовлю спилы и эпоксидную смолу для того, чтобы преобразить столешницу обеденного стола.

Обязательно попробуйте. Это не отнимет у вас много денег, а вот домик вы сможете не только изменить, но и сделать намного уютнее.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

"Мы так не договаривались": Нюша раскрыла, почему долгое время не могла простить Егора Крида
"Мы так не договаривались": Нюша раскрыла, почему долгое время не
Любителям апокалиптических фильмов легче пережить пандемию COVID-19
Любителям апокалиптических фильмов легче пережить пандемию COVID-19
Cуда для «Северного потока — 2» взяли прямой курс на Калининград
Cуда для «Северного потока — 2» взяли прямой курс на Калининград
Lamborghini известного блогера попал в аварию в Санкт-Петербурге
Lamborghini известного блогера попал в аварию в Санкт-Петербурге
В Минздраве назвали срок возвращения к полноценной жизни после пандемии
В Минздраве назвали срок возвращения к полноценной жизни после
Избивший российских пограничников браконьер из Северной Кореи сел в тюрьму
Избивший российских пограничников браконьер из Северной Кореи сел в
Как почистить пуховик – в химчистке или стиральной машине
Как почистить пуховик – в химчистке или стиральной машине
Россиянам усложнят покупку оружия
Россиянам усложнят покупку оружия
Девушка скрыла от матери свои заработки и нашла поддержку в сети
Девушка скрыла от матери свои заработки и нашла поддержку в сети
Додон сделает "все возможное" для досрочных парламентских выборов
Додон сделает "все возможное" для досрочных парламентских выборов
Почему конгрессмены США топчут государственные институты Грузии — интервью
Почему конгрессмены США топчут государственные институты Грузии —
Стало известно об «антирусской паранойе» в Европе
Стало известно об «антирусской паранойе» в Европе

Топ на сегодня

"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России
"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона избирателей
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через несколько месяцев, – ВОЗ
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на премьере аудиоспектакля в Москве
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

Еще по теме

Заблокированный в России RuTracker вновь стал доступен в Рунете
Приметы про разбитое зеркало
Что делать, если разбилось зеркало
Как загадать желание в новолуние 18 декабря 2017 года, чтобы оно обязательно исполнилось