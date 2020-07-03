Как почистить пуховик – в химчистке или стиральной машине

Роман Иванов

Утепленные куртки очень популярны среди людей всех возрастов, особенно в холодную зиму. Современный вид одежды носят абсолютно везде, поэтому и запачкать такую куртку очень просто. А как её постирать?

Есть несколько способов постирать пуховик – воспользовавшись сервисом химчистки, или ручная (домашняя) стирка при помощи обычной стиральной машины. Конечно, домашний вариант чистки одежды будет стоить намного дешевле, но при этом практически не гарантирует какой-либо внятный результат. Вы просто потратите кучу времени, не очистив свой любимый пуховик от пятен и грязи.

Где можно почистить пуховик в Санкт-Петербурге?

Где почистить пуховик в химчистке цена СПБ можно узнать на сайте химчистки одежды «МастерПРО» по адресу himchistka-masterpro.ru. Компания осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 9 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет качественный сервис по химчистке одежды.

Почему стоит сдать пуховик в химчистку?

К сожалению, неумелая стирка пуховика может иметь много негативных последствий для изделия. Натуральный пух или синтетический наполнитель может сбиться одним комком, что значительно снижает его теплоизоляционные свойства, а сама одежда потеряет свою первоначальную форму. В итоге получится не пуховик, а какой-то мешок.

Прибегая к стирке одежды подобного типа необходимо знать несколько основных правил. Именно поэтому намного рациональнее сдать изделие в химчистку «МАСТЕРПРО Сервис», где опытные профессионалы с должным вниманием отнесутся к изделию, очистив его от загрязнения любой сложности в минимально рекордные сроки.

Стирка пуховика – это довольно сложный процесс. Перед тем, как стирать зимнюю куртку, необходимо правильно её подготовить. Дополнительные и декоративные элементы отстегиваются, все молнии застегиваются и одежду замачивают в специальном растворе. Многие пуховики нельзя стирать в стиральной машине, поэтому ручная стирка будет происходить при добавлении специальных моющих средств, способных удалить любые пятна.

Больше информации о том, где почистить пуховик в химчистке на территории СПБ вы сможете узнать на официальном сайте компании «МастерПРО» по адресу himchistka-masterpro.ru.



