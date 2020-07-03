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Кейт Бекинсейл ответила на критику в соцсети о том, что встречается с "парнями, которые годятся ей в сыновья"

Кейт Бекинсейл ответила на критику в соцсети о том, что встречается с "парнями, которые годятся ей в сыновья"

46-летняя Кейт Бекинсейл продолжает отвечать на негативные замечания пользователей соцсетей о разнице в возрасте с нынешним бойфрендом, 22-летним музыкантом Гуди Грейсом. Он, напомним, на год старше ее единственной дочери Лили Мо Шин. На днях Кейт опубликовала у себя в инстаграме видео с котом, которому, как и себе, прикрепила стикеры в виде глаз. Комментарии к этому видео были самые разные, а среди них — и те, которые касались личной жизни Бекинсейл.

Один из фолловеров британской кинозвезды поинтересовался, "почему она встречается с парнями, которые могли бы быть ее детьми".


Кейт БекинсейлВсе мои отношения были исключительно для того, чтобы раздражать вас, — ответила она.

До ее отношений с Гуди Грейсом пресса и соцсети обсуждали другие романы Кейт, в которых была 20-летняя разница в возрасте. После развода с 47-летним режиссером Леном Уайзманом (они расстались в 2015 году, а брак расторгли в 2019-м) актриса встречалась с 26-летним Питом Дэвидсоном, а до него — с 24-летним Мэттом Райфом.


Гуди Грейс


Видео из инстаграма Кейт Бекинсейл

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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